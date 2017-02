PIANETI EXSTRASOLARI / Nasa, diretta streaming video: l’annuncio di una scoperta misteriosa oltre il Sistema Solare in conferenza stampa?

PIANETI EXTRASOLARI? LA SCOPERTA DELLA NASA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: C’È VITA OLTRE IL SISTEMA SOLARE? (ULTIME NOTIZIE) - C’è vita oltre il Sistema Solare? Oggi la Nasa dovrebbe svelare alle 19 ora italiane con una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming video sul sito dell’Agenzia Spaziale Usa la misteriosa scoperta di alcuni pianeti extrasolari. Lunedì scorso uno strano messaggio della Nasa annunciava la possibile presenza di pianeti extrasolari, con i risultati delle incredibili scoperte Nasa che dopo la conferenza stampa saranno poi immessi anche su Nature. Nulla di più, nulla di meno, la Nasa come sempre prova a lasciare l’alone i misteri su ogni scoperta che rivela, anche se al momento si comprende trattasi di qualcosa di assistente “oltre il nostro Sistema Solare”. Inutile dire come fan, curiosi e dietrologi di ogni parte del mondo si sono scatenati con le bizzarre teorie di vita extraterrestre come alieni o cose simili. alla conferenza stampa parteciperanno scienziati del calibro di Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Direttorato Nasa per le missioni scientifiche e Sara Seager, professore di planetologia al Massachusetts Institute of Technology e scienziato di spicco nello studio dei pianeti extrasolari. Al netto di ogni possibile teorie di et o alieni, pare molto più probabile si tratti di un passo vanti deciso sullo studio dei esopianeti che potrebbero, questa volta sì, in un futuro non molto lontano la ricerca di tracce organiche prodotte da possibili organismi viventi oltre il nostro Sistema Solare. Il portale Cnet non rivela nessun dettaglio, ma lascia trapelare che l’annuncio di oggi "potrebbe facilmente fornirci nuove ambientazioni per molte opere di fantascienza”.

PIANETI EXTRASOLARI? LA SCOPERTA DELLA NASA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: ANNUNCIO IN CONFERENZA STAMPA (ULTIME NOTIZIE) - Ancora qualche ora e la conferenza stampa della Nasa attesa da tutto il mondo verrà prodotta: ore 19 ore italiane, la diretta streaming video avverrà ovviamente dal sito ufficiale Nasa con in seguito una possibilità in più per i tanti appassionati. Una sessione di Reddit per fare domande agli scienziati, oltre a inviare domande via Twitter con l’hashtag #askNASA. Curiosi e scienziati, appassionati o dietrologi: la vita oltre il Sistema Solare esiste davvero e soprattutto ne abbiamo le prove? L’alone di mistero rimarrà fino a qualche minuto prima che gli scienziati della Agenzia Spaziale Usa sveleranno le nuove scoperte riguardo i pianeti extrasolari. Intanto, come riporta Repubblica, negli ultimi anni le scoperte non sono rimaste ferme in questo campo: grazie agli strumenti a terra e nello spazio, come il telescopio spaziale Kepler della Nasa, abbiamo confermato la presenza di quasi 3500 pianeti extrasolari, dopo solo vent’anni dalla scoperta del primo, l’esopianeta 51 Pegasi b. Nello speciale Repubblica Scienze, si legge: «olti esopianeti sono giganti gassosi come Giove e Saturno o ancora più grandi, ma l’interesse principale è ovviamente trovare pianeti simili alla Terra. Simili non solo come massa e dimensioni, ma che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, cioè a una distanza dalla stella principale sufficiente a mantenere l’acqua allo stato liquido». Da qui a dire però che la presenza della vita oltre il nostro Sole è certa ovviamente di tempo e di prove scientifiche ne passano, ma di certo questa conferenza sui pianeti extrasolari qualche alone di mistero mista ad emozione lo suscita.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO CONFERENZA STAMPA NASA

