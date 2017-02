PREVISIONI METEO: TEMPERATURE IN RIALZO, MA ATTENZIONE ALLA NEBBIA (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, le previsioni del tempo sono piuttosto incoraggianti con l'allerta meteo che si può dire messa da parte al momento. L'unica problematica meteorologica dovrebbe essere legata alla nebbia che sarà ancora piuttosto presente sull'Emilia Romagna e su parte di Piemonte e Lombardia. Le temperature sono in netto rialzo rispetto agli scorsi giorni con il cielo che è piuttosto positivo in queste giornate. Nonostante qualche piccola spolverata di neve sull'alto Trentino Alto Adige il cielo non prevede pioggia in nessuna regione del nostro paese. Le temperature minime le vedremo ad Aosta con meno due gradi, ma attenzione anche agli zero gradi de L'Aquila. Le massime invece saranno attorno ai sedici di Palermo e Bari e i diciassette di Cagliari. Staremo a vedere se anche durante il resto della settimana si riuscirà a mantenere queste medie che possiamo considerare piuttosto positive.

PREVISIONI METEO: CIELO COPERTO SUL VERSANTE TIRRENICO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, non dovrebbe regalare precipitazioni per il nostro paese. Questo perchè comunque le perturbazioni si sono spostate verso il nord Europa nella stessa direzione in cui tira il vento e cioè da sud verso nord. Il cielo nelle prime ore della mattina dovrebbe essere piuttosto sereno, ma attenzione al pomeriggio quando invece tutto si potrebbe annuvolare. Ad essere colpita sarà soprattutto la costiera tirrenica con nuvole che vanno dalla Liguria passando per Toscana, Lazio, Campania per arrivare infine alla Calabria. Migliora invece con il passare delle ore dall'altra parte dove il sole andrà a colpire la costiera adriatica partendo dall'Emilia Romagna per toccare Marche, Abruzzo e Puglia. Attenzione alle isole con la Sardegna che sarà nuvolosa e invece la Sicilia a cui dovrebbe continuare a sorridere il sole. Una situazione che dovrebbe vedersi anche nei prossimi giorni.

