SARAH SCAZZI, COSIMA SERRANO: IL LEGALE CONTESTA LA SENTENZA E ANNUNCIA RICORSO ALLA CORTE EUROPEA (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - La morte di Sarah Scazzi ha interessato sette anni di vicenda giudiziaria, che sembrava essersi conclusa ieri con la conferma dell'ergastolo per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, condannate come responsabili dell'omicidio della ragzzina di Avetrana. Non è così secondo il legale della Serrano, che subito dopo la sentenza della Cassazione ha definito il processo "mediatico", puntando il dito contro una presunta manipolazione dei giudici ad opera delle notizie tendenziose diffusa dai canali di comunicazione nazionali. In questo modo, ribadisce l'avvocato, i giudici popolari si sono espressi in modo contrario rispetto alla sua assistita non grazie alla pura ricostruzione dei fatti, ma per la rivisitazione dell'opinione pubblica e del suo umore. "Nei giudizi di merito credo che l'influenza dei media abbia molto pesato", ha concluso a Radio 24, annunciando anche un futuro ricorso alla Corte Europea. Il motivo sarebbe la violazione dei principi fondamentali, fra cui quello del contraddittorio e dell'esame dei testimoni considerati chiave dall'accusa. Rimane in silenzio invece Concetta Serrano Spagnolo, la madre di Sarah Scazzi e sorella/cugina di Cosima, stretta nel suo dolore e nella fiducia che, per la terza volta, sia stata fatta giustizia per la sua bambina. La stessa che non sembrava mai essere sazia d'affetto e, come ricorda Vanity Fair, chiedeva sempre agli amici: "Mi abbracci?".

