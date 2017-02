SCIOPERO MEZZI ATAC ROMA / Oggi 22 febbraio 2017: stop 4 ore metro e bus (info, orari e ultime notizie)

SCIOPERO MEZZI ATAC ROMA OGGI 22 FEBBRAIO 2017: STOP DI 4 ORE (INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE) - Sciopero mezzi Atac a Roma: oggi 22 febbraio 2017 è stata indetta un'agitazione nel trasporto pubblico della Capitale. Roma negli ultimi sei giorni ha subito anche un altro sciopero, quello dei taxi, che potrebbe proseguire anche oggi provocando non pochi disagi ai cittadini vista la concomitanza con la protesta dei dipendenti Atac. Lo sciopero dei taxi è stato attuato contro Uber e NCC, servizi di trasporto considerati dai tassisti in concorrenza sleale. Vedremo quale sarà oggi lo sviluppo di questa portesta. Quello che è certo è che oggi a Roma cin sarà uno sciopero Atac dei mezzi pubblici: è stato proclamato dal sindacato Faisa- Confail e i lavoratori si fermeranno per 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Sul sito dell'Atac si comunica a tutti i pendolari che durante lo sciopero non saranno garantite le corse di autobus, tram, metropolitane. Saranno a rischio anche le linee ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana- Viterbo. Inoltre Atac segnala che, sempre a causa dello sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive potrebbe essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Saranno possibili anche interruzioni del servizio biglietterie.

© Riproduzione Riservata.