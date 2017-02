Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Omicidio Varani, 30 anni per Foffo (22 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). PALERMO, PARTE LA PROTESTA DEI DISABILI - A Palermo scoppia una polemica legata ai disabili per l'assistenza negata con Pif che ha protestato con il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta. Una rappresentanza di oltre 3600 disabili molto gravi hanno manifestato davanti al Palazzo d'Orleans. I manifestanti insieme a Pif hanno occupato la Presidenza del Palazzo in attesa poi di incontrare proprio Crocetta. Come riporta Repubblica ha parlato proprio Crocetta: "Vi chiedo scusa, mi dispiace". Pif gli ha risposto per le rime: "Il tempo della Regione è finita, la pazienza anche. Quando queste persone potranno avere l'assistenza alla quale hanno diritto per sempre?". Arriva poi la promessa di Crocetta che in un mese sottolinea verrà formato il personale con i precari per impegnarli come assistenti specializzati.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). OMICIDIO VARANI, CONDANNA DI 30 ANNI PER FOFFO - Arriva la notizia della condanna a trenta anni per Foffo per l'omicidio di Varani mentre il processo a Prato è stato posticipato al prossimo dieci aprile. Il giovane che è stato condannato per l'omicidio in questione dovrà versare circa duecentomila euro a titolo di provvisionale ai genitori della vittima. Come riportato dalla Repubblica nella sua versione online il padre della vittima ha sottolineato: "Sono amareggiato e questa non è giustizia piena. Questi omicidi non possono essere giudicati con un rito abbreviato". L'avvocato Andrea Florida, che assiste i genitori del ragazzo, invece ha sottolineato: "Non c'è motivo che possa giustificare questa decisione. La premeditazione c'è secondo me. Il giro in macchina, l'invito a Luca sono elementi che secondo me mostrano una premeditazione. Appena entrato nell'appartamento c'era l'intenzione di ucciderlo".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BIELLA, BIMBA MUORE SOTTO IL CEMENTO - La storia che arriva da Biella è davvero raccapricciante ed è inconcepibile come ai giorni nostri si possa ancora assistere a situazioni del genere. La bimba giocava in cortile col fratellino più grande con il padre costretto ad assistere a quella che poteva sembrare davvero una tragedia. Si chiamava Giulia Gravellu e aveva appena sette anni. Ci troviamo nell'antica dimora sulle colline di Vigliano Biellese. La bimba è stata travolta dai mattoni di cemento di un pilastro. Il padre ha chiamato il 118 che però quando è arrivato non ha potuto fare nulla. Il sindaco di Vigliano, Cristina Vazzoler, ha sottolineato come raccontato dalla Repubblica nella sua versione online: "Appena ho saputo sono subito andato al meleto per capire come poteva essere accaduta una cosa del genere. I Gravellu sono persone per ben e disponibili. Ora sono distrutti. Siamo tutti senza parole".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MINACCE SESSUALI A BEBE VIO, UNA VERGOGNA - Lo sport e la cronaca si mischiano per una pagina disgustosa da raccontare. L'atleta paraolimpica e orgoglio nazionale Beatrice Vio, nota a tutti come Bebe, è stata minacciata di violenza sessuale su Facebook. Il Codacons ha sottolineato su Facebook che numerosi utenti abbiano segnalato la pagina attraverso i canali messi a disposizione proprio dallo stesso social network. Gli amministratori di questa avrebbero risposto invece che tutto era nella norma. Il Codacons l'ha chiusa perchè incitava alla violenza più misera nei confronti di una ragazza splendida come Bebe Vio. La stessa atleta ha sottolineato che ci vuole una risposta decisa. Ecco le sue parole all'Ansa: "Ho appena denunciato gli autori della pagina di Facebook che ce l'aveva con me. Ci vuole una risposta decisa a questi tipi di atteggiamenti". L'atleta si è detta poi delusa e amareggiata. Staremo a vedere se ci saranno dei risvolti sulla situazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). NBA, MAGIC JOHNSON TORNA AI LAKERS DA PRESIDENTE - Una novità sconvolge la Nba americana con il ritorno di Magic Johnson ai Magic Lakers ma da Presidente. Avrà un ruolo con più mansioni visto che sono stati mandati via KJim Buss e Mitch Kupchak. Nato a Lansing il 14 agosto del 1959. Atleta straordinario alto otre due metri è stato tra i professionisti dal 1979 al 2000 quando si è ritirato. Nei Lakers ha giocato dal 1979 al 1991 e poi nel 1996 per un totale di 906 partite e ben 17707 punti realizzati un record veramente incredibile. Nella nazionale americana ha giocato 20 partite con addirittura 197 punti. Da allenatore la sua carriera è stata più breve sulla panchina dei Los Angeles Lakers nel 1994. Nel palmares conta anche due ori alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e ai Campionati americani dello stesso anno negli Stati Uniti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, STASERA TOCCA ALLA JUVE SENZA BONUCCI - Stasera scende in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per affrontare il Porto di Nuno Espirito Santo. Sicuramente sulla carta i bianconeri sono favoriti anche se c'è da dire che questa Champions dovrebbe già dovuto insegnare che niente è da dare per scontato. In più in casa Juventus c'è da fronteggiare la grana Leonardo Bonucci che Massimiliano Allegri ha deciso di mandare in tribuna con una punizione disciplinare dopo quanto fatto venerdì scorso nella sfida contro il Palermo. Per la sfida di stasera quindi in mezzo alla difesa dovrebbero giocare Barzagli e Chiellini pienamente recuperati con il dubbio comunque che possa esserci dal primo minuto uno tra Benatia e Rugani. Intanto Massimiliano Allegri ha confermato cinque dei titolari e cioè Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain oltre ovviamente a Buffon. In mezzo ci sarà Khedira e sulla sinistra Alex Sandro. L'unico ballottaggio è a destra con Lichtsteiner favorito su Dani Alves. L'altra partita di giornata è Siviglia-Leicester che chiude l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, VOLANO ATLETICO MADRID E MANCHESTER CITY MA CHE PAURA! - Ieri sera si è tornati in campo per la Champions League con due partite una più bella dell'altra. Alla BayArena di Leverkusen scende in campo uno strepitoso Atletico Madrid che dopo il primo tempo assesta un uno due che avrebbe steso chiunque con un gol capolavoro di Ninguez Saul e il raddoppio di Griezmann. Nella ripresa segna subito Bellarabi, ma richiude il discorso qualificazione Gameiro su calcio di rigore. L'illusione dell'autogol di Savic viene poi spenta dalla rete nel finale di Fernando Torres. All'Etihad Stadium di Manchester si gioca probabilmente quella che è stata la partita più bella di questa Champions League con il City che supera 5-3 il Monaco. A dispetto del risultato la squadra di Jardim fa sudare non poco quella di Guardiola che comunque reclama due calci di rigore netti non fischiati dallo spagnolo Lahoz. Passa in vantaggio la squadra di casa con Sterling, ma nel primo tempo la ribaltano gli ospiti con Falcao e Mbappe. La ripresa si apre con quella che poteva essere la parola fine, il rigore sbagliato da Falcao, alla rete del 2-2 di Aguero. Non è finita perchè Falcao la rimette dalla parte dei francesi anche se poi la difesa di pastrafrolla dei francesi crolla sotto i colpi di Aguero ancora Stones e Sane.

