ABORTO E MEDICI OBIETTORI/ Il giurista: è la 194 a salvaguardare la libertà di coscienza

ABORTO E MEDICI OBIETTORI. Una decisione che sta aprendo un dibattito profondo e che va a toccare diritti come la libertà di opinione e la discriminazione professionale. La regione Lazio ha bandito un concorso che prevede la sola assunzione di ginecologi non obiettori di coscienza con in più una clausola preoccupante: licenziamento in caso cambiassero opinione diventando obiettori. Per il professor Andrea Nicolussi, docente al dipartimento di Scienze giuridiche all'Università Cattolica di Milano nonché membro del Comitato nazionale per la bioetica, "impedire che un professionista cambi la propria opinione su questioni etiche è discriminazione. Chiediamoci invece perché sempre più medici anche non cattolici si dichiarano obiettori coscienza".

Professore, chiedere a un soggetto di rinunciare all'obiezione di coscienza e in caso contrario procedere con il licenziamento, è discriminatorio o no?

Il caso va analizzato e discusso nei suoi contenuti precisi. In ogni ambito lavorativo, se io cerco del personale che svolga una determinata mansione, questa persona deve assicurarmi che svolga la mansione per cui lo assumo. Non si tratta dunque di una discriminazione in sé, ma può diventarlo se in realtà la persona non viene adibita a svolgere solo quella mansione e in ogni caso se viene imposta una rinuncia al diritto fondamentale all'obiezione di coscienza per un tempo irregionevole impedendogli di cambiare idea e per di più proprio dopo aver fatto esperienza sul campo.





L'obiezione di coscienza è o non è un diritto costituzionale?

Pur non essendo prevista direttamente da una norma costituzionale, si può dire che abbia un fondamento costituzionale soprattutto quando chi la invoca si richiama a un diritto inviolabile come la tutela della vita o ad altri diritti fondamentali. Il Comitato nazionale per la bioetica ha approvato un documento che si ispira a questa idea che può valere in generale nella bioetica: la legge non può escludere la problematicità delle questioni impedendo ai professionisti di seguire la coscienza almeno quando si tratta di valori costituzionali fondamentali.





Vale anche per l’aborto?



Senz'altro, dato che chi fa obiezione di coscienza in questo ambito invoca un valore costituzionale di altissimo livello e cioè il diritto alla vita.





La Cei ha giustamente osservato che la legge 194 è stata pensata per prevenire l'aborto, non per incoraggiarlo. Un caso come quello del Lazio costituisce invece un precedente che può prendere piede a livello nazionale?



La legge sull'aborto non incoraggia l'aborto, ma anzi vorrebbe incoraggiare la procreazione cosciente e responsabile tutelando il valore sociale della maternità e la vita umana sin dal suo inizio. La legge è basata su un bilanciamento fra il diritto della donna alla tutela della sua salute fisica e psichica e il diritto alla vita del concepito. Nei primi 90 giorni di gravidanza riconosce il diritto all'aborto in caso di serio pericolo per la salute della donna, nei successivi 90 giorni occorre il grave pericolo. Da una parte quindi riconosce la possibilità dell’aborto nei casi previsti, e dall’altra salvaguarda il diritto all'obiezione coscienza.





Purtroppo l’obiettore viene spesso sottoposto a una critica superficiale e denigratoria quasi sabotasse la legge...