Aggiornamento WhatsApp/ Arriva lo “Stato”: come le "Stories" di Instagram e Facebook, aggiornamenti in diretta e con quei numeri…

AGGIORNAMENTO WHATSAPP NEWS, LO "STATO" ARRIVA ANCHE IN ITALIA: I NUMERI E LA “DIRETTA” (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Il nuovo “Stato” di WhatsApp sta facendo impazzire i tantissimi utenti della nota casa messaggistica copiata da Facebook due anni fa. L’aggiornamento è atteso e come avviene per le Stories dei rivali social, la possibilità di aggiornare e seguire lo Status durante il giorno sarà rigorosamente in diretta per non perdere un solo attimo della grande possibilità di “aggiornamento” delle proprie faccende, sempre più social. Se il successo arriverà dovremo aspettare qualche mese in modo che l’abitudine possa entrare nella quotidianità delle persone: intanto, con i numeri che fa WhatsApp ogni anno, si può anche scommettere il buon successo dell’operazione. Ogni giorno vengono inviati 50 miliardi di messaggi su WhatsApp: questo dato comprende più di 3.3 miliardi di foto, 760 milioni di video e 80 milioni di GIFs: insomma, tra questi qualcuno che gradirà lo Status ci sarà sicuramente, che ne dite?

AGGIORNAMENTO WHATSAPP NEWS, LO "STATO" ARRIVA ANCHE IN ITALIA: COME LE "STORIE" DI FACEBOOK E INSTAGRAM (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nuovo aggiornamento per WhatsApp, che presenta un'importante novità: è possibile condividere uno "Stato", cioè pubblicare foto, video o GIF, decorando il tutto con ticket o disegni, da mostrare ai contatti (o a quelli scelti nella sezione privacy). Si tratta di un aggiornamento che a molti ricorda le Storie di Facebook (introdotte la scorsa settimana) e Instagram, che avevano tra l'altro peso spunto da Snapchat. Lo "Stato" sulla famosa piattaforma di messaggistica istantanea dura 24 ore, poi scompare automaticamente. Avete la possibilità di commentare quelli altrui, ma non potete vedere i commenti degli altri, perché cioè che viene scritto non è altro che un messaggio privato nella chat di chi lo ha pubblicato, che può quindi rispondervi. È probabile che la nuova scheda di WhatsApp non sia accessibile a tutti: il rollout è graduale, quindi abbiate pazienza e poi avrete un'altra piattaforma a disposizione per pubblicare il vostro "Stato".

AGGIORNAMENTO WHATSAPP NEWS, LO "STATO" ARRIVA ANCHE IN ITALIA: IL COMUNICATO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - La novità dello "Stato" è stata annunciata da WhatsApp, che ha spiegato il motivo che ha spinto la piattaforma di messaggistica istantanea al nuovo aggiornamento. L'azienda, che appartiene a Facebook, in un comunicato stampa ha spiegato che l'applicazione è stata inizialmente lanciata otto anni fa con l'obiettivo di creare una piattaforma di condivisione di aggiornamenti di stato «attraverso cui le persone potevano inserire una breve riga di testo per far sapere ai loro amici quello che stavano facendo». A WhatsApp hanno notato che le persone utilizzavano la funzione per comunicare in tempo reale, da qui l'idea di ridisegnare l'applicazione, rendendola di messaggistica istantanea. Il processo evolutivo non si è arrestato: l'idea di introdurre lo "Stato" nasce dal fatto che le persone usano WhatsApp anche «per far sapere ad amici e persone care cosa stanno facendo, non solo attraverso parole, ma anche tramite foto e video».

