AGGUATO A LOCRI / Ucciso l'avvocato Francesco Filippone: fermato lo zio acquisito (Ultime notizie oggi, 23 febbraio 2017)

AGGUATO A LOCRI, UCCISO L’AVVOCATO FRANCESCO FILIPPONE A COLPI DI PISTOLA: UN FERMO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nella giornata di oggi, poco dopo le 13:00, si è consumato un vero e proprio agguato a Locri nel quale è rimasto ucciso il giovane avvocato penalista Francesco Filippone di appena 35 anni. Come riporta TgCom24, la vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola che si sono rivelati fatali. L'aggressione si sarebbe consumata proprio sotto la sua abitazione, in provincia di Reggio Calabria ed in pieno giorno. Il sicario, dopo averlo colpito in punti vitali, si sarebbe dileguato nel nulla. Francesco Filippone è stato immediatamente condotto in ospedale a Locri, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. I medici, infatti, non avrebbero potuto fare molto per salvargli la vita, a causa delle gravi ferite riportate non solo alla testa ma anche in altre parti del corpo. Le indagini condotte da carabinieri e polizia hanno portato velocemente ad una sola pista che si è concretizzata con il fermo di uno zio dell'avvocato rimasto vittima dell'agguato, nonché suo presunto assassino. Come riporta Lacnews24.it, lo zio acquisito dell'avvocato ucciso sarebbe il 68enne Antonio Sgrò, il quale si sarebbe costituito subito dopo il fatto. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata esclusa quasi immediatamente la pista del delitto di stampo mafioso, mentre pare che il movente possa avere a che fare con i futili motivi. Sul posto sono arrivati prontamente i Carabinieri della Compagnia di Locri guidata dal Capitano Rosario Scotto Di Carlo e che si stanno ora occupando del caso. Dopo l'agguato che si è rivelato fatale per il giovane avvocato Francesco Filippone, è intervenuto il primo cittadino di Locri, Giovanni Calabrese, il quale ha commentato: "Una tragedia che sconvolge la città intera. Una vicenda familiare, a quanto pare, che provoca dolore e sconforto". Le parole del sindaco confermerebbero la pista dell'omicidio dettato da presunti rancori familiari, probabilmente legati ai futili motivi. (Emanuela Longo)

© Riproduzione Riservata.