ANGELO MASSARO/ Assolto dopo 20 anni di carcere per "non aver commesso il fatto"

ANGELO MASSARO, DOPO 20 ANNI DI CARCERE "ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO": UN BLOG PER URLARE LA SUA INNOCENZA - Angelo Massaro ha passato gli ultimi 20 anni in carcere ingiustamente accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere di Lorenzo Fersurella. È questo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha assolto il 51 enne "per non aver commesso il fatto" dopo che la corte di Cassazione ha accolto la richiesta di revisione del processo presentata dal suo avvocato, Salvatore Maggio. Massaro, che in seguito alla condanna definitiva a 24 anni, arrivata nell'ottobre del 1995, ha vissuto gli ultimi decenni passando da un carcere all'altro, da quello di Foggia a quello di Cerignola, ma anche Melfi, Taranto e Catanzaro, ha sin da subito urlato la sua innocenza. Dal carcere, infatti, ha gestito un blog dal titolo L'Urlo del silenzio, attraverso il quale ha raccontato, giorno dopo giorno, le tante storie che ha incrociato nei suoi lunghi anni di detenzione. Questa vicenda, come riporta il Fatto Quotidiano, è stata oggetto anche di un'interrogazione parlamentare da parte dei Radicali. Il suo legale presenterà domanda di risarcimento per "ingiusta detenzione".

