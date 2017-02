AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente nella notte sull'A8 Milano-Varese (ultime notizie in tempo reale, oggi 23 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE SULL'A8 MILANO-VARESE AL KM 18 - Nella notte c'è stato un incidente sull'A8 Milano-Varese come raccontato dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Questo ha generato code tra Busto Arsizio e Castellanza nella notte e che probabilmente potrebbe portare a delle conseguenze anche nelle prime ore della mattina. Durante la mattinata ovviamente c'è più traffico e quindi se non sarà sistemata la situazione ci potrebbero essere dei problemi non indifferenti. Sicuramente però anche quanto legato alle questioni meteorologiche potrebbero portare a delle complicazioni anche piuttosto particolari a livello di meteo. Infatti il cielo soprattutto da quelle parti nelle prime ore del mattino porterà a banchi di nebbia piuttosto cospicui. Staremo a vedere poi se migliorerà la situazione lungo le ore del pomeriggio. Sicuramente però l'assenza di copiose precipitazioni potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 FEBBRAIO 2017). LAVORI NELLA NOTTE ED OCCHIO ALLA NEBBIA - Durante la notte saranno diversi i cantieri aperti lungo le autostrade italiane come riporta il sito istituzionale Autostrade.it. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno al km 36.8 direzione Reggio Calabria dove sarà chiuso fino alle ore sei il tratto tra Angri sud e Nocera nord. Rimarrà chiuso per lo stesso orario poi il tratto tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto al km 2.3 direzione Ventimiglia sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Uno dei problemi più pressanti della giornata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, sarà rappresentato dalle condizioni meteorologiche. Lungo l'arco della mattina infatti vedremo persistente la presenza della nebbia che sarà copiosa soprattutto sull'A22 Brennero-Modena tra Mantova nord e il bivio A22/A1 Milano-Napoli. La giornata sarà condizionata soprattutto nella prima mattina su tutta la Pianura Padana e su gran parte di Piemonte e Lombardia dalla scarsa visibilità legata al problema della nebbia. Sarà quindi importante prima di andare in autostrada dare magari anche un'occhiata al meteo.

