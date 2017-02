ESTRAZIONE/ Del Lotto di oggi, 23 febbraio, Superenalotto: ecco i numeri vincenti! (conc 23/2017, giovedì)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una seconda estrazione di settimana, e ovviamente la 23esima dell’anno nuovo. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Va detto che lo sostenevamo anche nel 2016: prometteva bene ma per molti di voi purtroppo si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare nel 2017, con questi numeri a fine febbraio è il vero buon inizio? Non solo in questi primi mesi, ma le possibili vincite potrebbero essere un ottimo traino per l’intero anno che si è aperto da poco; il periodo non è certo dei migliori, con l’emergenza terremoto purtroppo che non ha dato tregua ai nostri concittadini del centro Italia. Una buona vincita questa sera potrebbe darci la possibilità di aiutare e dare una mano proprio con qualche donazione, totalmente libera si intende. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): NOVITÀ SULL’ASTA DEL SUPER - I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 92.600.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare della parte correttiva di tale manovra, in prossimità della presentazione in Commissione Europea. 280 milioni dai giochi nella manovra correttiva che il governo sta preparando per rispondere alle pressioni della Commissione Europea. Secondo quanto riporta Il Sole24 Ore, l'extragettito verrà dall'aumento di mezzo punto percentuale del preu su slot (dal 17,5 al 18%) e Vlt (dal 5,5 al 6%) e dall'innalzamento da 100 a 300 milioni della base d'asta della gara SuperEnalotto, si legge nel report di AgiPro.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 92,6 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - Lotto e 10eLotto ritornano questa sera per un nuovo concorso, dove metteranno in palio numerosi premi, a disposizione di tutti i giocatori. In festa ancora tutte le regioni per i premi ottenuti dai diversi vincitori, dove al primo posto per la classifica del Lotto troviamo Barletta. Qui un giocatore ha realizzato un terno sulla ruota di Genova, riuscendo a registrare la vincita di 68.750 euro. Si prosegue con 19.500 euro per Cerignola, nel foggiano, grazie ad una giocata su Bari. Per quanto riguarda le vincite del 10eLotto è invece Maranello, nel modenese, a conquistare il podio delle vincite. Un fortunello ha sfiorato gli 80 mila euro nell'estrazione in modalità frequente, grazie ad una giocata di soli due euro. Al secondo posto invece Siderno (Reggio Calabria), dove è stata registrata la vincita di circa 27 mila euro grazie ad una giocata Oro e sette numeri centrati. Infine Tropea (Vibo Valentia), dove è stato destinato un premio di più di 21 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - I numeri vincenti del Lotto e 10eLotto apriranno i battenti ad un nuovo concorso, in cui i premi potrebbero raggiungere livelli inimmaginabili. Quante volte abbiamo visto, infatti, che a fronte di una piccola spesa la quota conquistata superava ogni aspettativa? Questa è ovviamente la speranza di tutti gli aspiranti fortunelli e sappiamo bene che per poter rientrare fra i vincitori di oggi dobbiamo fare solo una cosa: giocare la nostra schedina. Oppure più di una, dato che non ci sono limiti. Parliamo quindi di numeri da giocare e non potevamo di certo mancare noi e la nostra Rubrica, con la nuova proposta di oggi. La smorfia napoletana ci rivelerà quali numeri si nascondono dietro la notizia di due soci ed un cucchiaino "sensazionale". Goute promette infatti di simulare la piacevole sensazione di leccarsi le dita grazie ad un cucchiaino sensoriale. Non esiste però alcun dispositivo informatico, ma è semplice design: la forma del cucchiaino, permetterà semplicemente di ricreare quel tipo di percezione. Cosa ci dice la smorfia: cucchiaino, 83, la sensazione, 53, la forma, 22, il design, 31, il piacere, 58. Come Numero Oro scegliamo il gusto, 60.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - Chi vincerà nell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera? La domanda tormenta tutti gli aspiranti vincitori del Jackpot, che sono solo in attesa di scoprire se stappare una bottiglia di champagne oppure abbassare le tapparelle e chiudere qui questa giornata. Intanto sono ancora in festa tutti giocatori che nel precedente appuntamento con il gioco hanno tagliato il traguardo della vittoria. Al primo posto della classifica delle vincite il premio del 5, pari a 88.146,57 euro e distribuito a due fortunelli. Sono stati invece sei i vincitori che hanno centrato il 4+ da 28.691 euro, mentre 125 sono stati i tagliandi vincenti a registrare il premio di 2.233 euro messo in palio dal 3+. Il 4 è ritornato a scendere la propria quota: i 623 giocatori che hanno centrato la combinazione hanno potuto ritirare 286,91 euro a testa. Si prosegue con il 3 da 22,33 euro per il 3, finito nelle case di 24.170 vincitori, mentre 356.867 giocatori hanno indovinato il 2 ed hanno guadagnato 5 euro ciascuno. 100 euro per il 2+ ed i 1.906 giocatori che hanno realizzato la combinazione, mentre l'1+ ha premiato 12.564 fortunelli con 10 euro cadauno. 5 euro infine per i 26.068 giocatori che hanno conquistato il premio dello 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - La cena dei giocatori del SuperEnalotto di questa sera avrà di sicuro un ingrediente: il Jackpot. Questo ovviamente non vuol dire che tutti noi potremo avere questa pietanza prelibata nel nostro piatto, anche se tutti noi lo desideriamo. In attesa di scoprire l'esito di questo nuovo concorso, meglio parlare di cose piacevoli e rimanendo in tema di montepremi, al modo in cui spenderne una parte. Il progetto che abbiamo scelto per voi oggi è Herbert, la rivoluzione organica e ambientale propossta da Ponix Systems su KickStarter. Non tutti nella propria abitazione hanno lo spazio adeguato per un angolo verde oppure la possibilità di avere un giardino o fazzoletto di terra. Herbert si ripromette di superare qualsiasi tipo di iniziativa, permettendo agli utenti di coltivare in casa propria ortaggi, piante e qualsiasi tipo di vegetale. Il tutto grazie ad un sistema idroponico rivoluzionario. Dimenticatevi del goal: è già stato superato. Dedichiamoci piuttosto ai numeri vincenti di oggi: sono già arrivati?

