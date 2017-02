GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: tolti i sigilli alla villetta di Seriate (Ultime notizie oggi, 23 febbraio 2017)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: L’INDAGATO POTRÀ FARE RITORNO NELLA VILLETTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - E' un mistero lungo sei mesi quello che avvolge il delitto di Gianna Del Gaudio, ex professoressa in pensione, uccisa in circostanze ancora ignote la notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso. Antonio Tizzani, marito della vittima 63enne ed unico indagato a piede libero per il suo omicidio continua a dirsi tranquillo ma soprattutto innocente, certo di poter dimostrare la sua totale estraneità rispetto alle accuse a suo carico. Eppure, la verità su quanto accaduto nella villetta di Seriate ad oggi appare ancora molto lontana. Intanto, mentre le indagini procedono nel tentativo di far luce su arma, tracce di Dna e presunto uomo incappucciato, lo stesso Tizzani potrà fare finalmente ritorno nella sua casa. E' questa l'ultima novità attorno al giallo di Gianna Del Gaudio, resa nota dal quotidiano Il Giorno nella sua versione online. I Carabinieri, infatti, nelle passate ore hanno tolto i sigilli alla villetta divenuta il luogo del delitto e finalmente, dopo le numerose richieste, il marito indagato potrà farvi ritorno. Fino ad oggi, infatti, l'uomo era stato inizialmente ospitato in casa del figlio minore Paolo, sebbene questa sistemazione avesse allontanato momentaneamente la nuora, la quale aveva ritenuto la presenza dell'uomo troppo "ingombrante". Successivamente Antonio Tizzani aveva manifestato diverse problematiche nel riuscire a trovare un appartamento in affitto, alla luce del suo presunto coinvolgimento nel delitto di Gianna Del Gaudio. Ora, dunque, potrà fare ritorno dove tutto ebbe inizio quasi sei mesi fa. Sul piano investigativo, gli inquirenti continuano a cercare indizi e riscontri alla versione di Tizzani legata al presunto uomo incappucciato, di fatto visto solo dal 68enne indagato. In merito alla presunta arma del delitto, un grosso cutter rinvenuto qualche mese dopo l'assassinio di Gianna Del Gaudio in una busta, dietro una siepe distante qualche centinaia di metri dalla villetta di Seriate, nei giorni scorsi sembrano essere emersi i primi riscontri ufficiali. L'anatomopatologo Andrea Verzelletti, consulente dell'accusa, ha depositato la sua relazione nella quale definisce l'arma rinvenuta "astrattamente compatibile" con le ferite ritrovate sul collo della vittima. Il taglierino trovato, dunque, potrebbe realmente essere l'arma usata per sgozzare Gianna Del Gaudio. Ora toccherà ai Ris di Parma dare l'ultima parola in merito alla traccia genetica rinvenuta sul manico del cutter e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe riconducibile al marito dell'ex professoressa uccisa. Se ciò dovesse trovare conferma, la posizione di Antonio Tizzani rischierebbe seriamente di complicarsi.

© Riproduzione Riservata.