GLORIA ROSBOCH / News, Caterina Abbattista in diretta tv: la sua verità sulla truffa, Efisia, Gabriele e Obert (Oggi, 23 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, CATERINA ABBATTISTA PER LA PRIMA VOLTA IN TV: TUTTA LA SUA VERITÀ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Per la prima volta in diretta tv, Caterina Abbattista, la madre di Gabriele Defilippi, reo confesso dell'omicidio di Gloria Rosboch, è intervenuta alla trasmissione Pomeriggio 5 in una lunga quanto intensa intervista. In collegamento con la padrona di casa del programma di Canale 5, la donna, che da qualche giorno è tornata in libertà dopo il termine dei domiciliari (con l'obbligo di dimora dalle 20:00 alle 7:00), in lacrime ha fornito tutta la sua verità sull'intera vicenda relativa all'omicidio della professoressa di Castellamonte avvenuto il 13 gennaio 2016 per mano del figlio 22enne e del complice ed ex amante Roberto Obert. La drammatica intervista alla donna, accusata di concorso in omicidio e concorso in truffa ha preso il via proprio dai 187 mila euro che Gabriele Defilippi ha sottratto con l'inganno e le false promesse a Gloria Rosboch. Caterina ha dichiarato di non aver mai saputo nulla della truffa, spiegando il motivo dell'incontro avuto con la professoressa, avvenuto per chiederle cosa avesse realmente fatto il figlio. L'attenzione si è spostata rapidamente su Efisia Rossignoli, la quarta persona imputata e accusata nell'ambito del procedimento sulla truffa per essersi finta la centralinista della banca. In aula la donna ha rivelato la presenza di Caterina Abbattista durante le telefonate a Gloria Rosboch: "Non so perché ha detto queste menzogne. Io con Efisia non ho mai avuto nessun rapporto". A detta della madre di Gabriele, l'indagata a piede libero incontrava il figlio per altre motivazioni emerse nel corso delle indagini, ovvero "per la droga": "Deve essere credibile una persona che portava la droga a un ragazzino?". Caterina Abbattista ha ammesso di non aver saputo molte cose della vita del figlio, ora imputato per l'omicidio della professoressa 49enne. La donna ha chiarito in diretta anche la storia legata all'incidente in auto, realizzato da Gabriele Defilippi per crearsi un alibi. Il ragazzo alla signora dell’autofficina dove fu portata la vettura incidentata, aveva detto che c'era la madre alla guida dell'auto, insieme a Roberto Obert che dichiarò essere suo padre. La Abbattista ha smentito quest'ultimo aspetto ma ha confermato di aver saputo dell'incidente direttamente dal figlio, prendendosi cura del ragazzo dopo aver visto l'auto ammaccata e il giovane spaventato. Defilippi ed Obert la convinsero a dire che era lei alla guida dell'auto "perché l’assicurazione è intestata a me: sono stata una stupida, mi sono fidata, mi hanno ingannato". Per la prima volta in diretta tv, Caterina Abbattista ha poi raccontato come venne a conoscenza della sparizione di Gloria Rosboch avvenuta il 13 agosto di un anno fa. Quel giorno, secondo il suo racconto, andò come sempre al lavoro in ospedale. "io sono sempre stata lì", ha ammesso. Poi, di sera, ricevette un sms da parte di una collega che la informava del fatto che Gloria non fosse rincasata. Al suo ritorno a casa, oltre ai suoi figli trovò anche Obert. La donna iniziò a manifestare alcuni dubbi sui loro spostamenti, in riferimento alla sparizione di Gloria Rosboch; Obert la rimproverò: "Mi disse ‘Mai sei impazzita? Come fai a pensare queste cose su tuo figlio! Tuo figlio era con me!'". Roberto e Gabriele, tuttavia, con aria “normale” la rassicurarono. Alla domanda della conduttrice su come e quando venne a sapere del coinvolgimento del figlio nel delitto, la Abbattista ha replicato: "Io non lo capisco neanche adesso!". La notte del 19 febbraio 2016 fu raggiunta dal comandante dei carabinieri e dal suo avvocato: "Ho sentito urlare 'Suo figlio è un omicida!'. Da allora non ho capito più niente!". Infine un pensiero anche ai genitori della vittima, dei quali comprende la rabbia ed il dolore.

