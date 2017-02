Giovedì grasso 2017 / Carnevale di Venezia e Viareggio: parate e concorsi in maschera (Oggi, 23 febbraio)

GIOVEDI' GRASSO 2017, GLI EVENTI AL CARNEVALE DI VENEZIA (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Divertimento, musica e tanto altro per il Giovedì Grasso 2017 che si festeggia oggi 23 febbraio. Al Carnevale di Venezia sono in programma tanti eventi per adulti e piccini. Questa mattina in Piazza San Marco si è svolta la sfilata delle maschere per la qualificazione alla finale del concorso che si terrà domenica 26 febbraio. Anche quest’anno sarà il pubblico a decidere i vincitori giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che decreterà le maschere più belle delle sfilate. I vincitori della sfilata di oggi Giovedì Grasso 2017 e di quella di Sabato grasso, il 25 febbraio, accedono di diritto alla di domenica. Grande novità di quest'anno è invece quella di lunedì 27 febbraio quando sono in programma due sfilate dedicate ai bambini. La partecipazione alle sfilate del Carnevale di Venezia è gratuita, basta compilare il modulo online (clicca qui per tutte le informazioni). E gli appuntamenti per il Giovedì Grasso 2017 non finiscono qui: sono infatti previsti oggi anche balli, parate e concerti. CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE DI VENEZIA

GIOVEDI' GRASSO 2017, GLI EVENTI AL CARNEVALE DI VIAREGGIO (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Sono vari gli appuntamenti per il Giovedì Grasso 2017 anche al Carnevale di Viareggio. Al Rione Vecchia Viareggio è in programma oggi dalle ore 14,30 alle ore 17,30 una festa per i bambini e dalle ore 19 alle ore 24 ci sarà una festa notturna. Al Gran Caffè Margherita, alle ore 16, altro appuntamento per i bambini con “Mascherine”, un veglioncino dei piccoli. Alla Villa Tina sul Lungomare di Viareggio è invece organizzato, a cura Associazione culturale Ville Borbone, il Gran Ballo in Maschera in Villa. Sempre oggi 23 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso 2017, previsto alla Burlatenda Osteria di Burlamacco, alla Cittadella del Carnevale, il 4° Veglionissimo di Carnevale Linus Carnival. Tanti eventi per grandi e per bambini dunque sono organizzati dal Carnevale di Viareggio in questa giornata di festa. Il programma della manifestazione nella cittadina toscana può essere consultato sul sito online. CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO

© Riproduzione Riservata.