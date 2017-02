INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Marche, sisma di 2.1M a Macerata (23 febbraio 2017, ora 1:55)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE. SISMA DI 2.1M IN PROVINCIA DI MACERATA (23 FEBBRAIO 2017) - La giornata di ieri si è chiusa con l'ennesima scossa di terremoto nella provincia di Macerata: l'ultima è quella di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter, secondo i dati forniti dall'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L'epicentro del sisma, avvenuto alle 23:16 di ieri, è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.95, longitudine 13.04 e ad una profondità di 8 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Visso (MC), Monte Cavallo (MC), Ussita (MC), Preci (PG), Fiordimonte (MC), Pieve Torina (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Sellano (PG), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Acquacanina (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Bolognola (MC), Cerreto di Spoleto (PG) e Norcia (PG). La precedente scossa di terremoto registrata nelle Marche e più precisamente nella provincia di Macerata è stata quella delle 22:43, con la stessa magnitudo.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE IN CALABRIA. SISMA DI 2.2M SULLA COSTA CALABRESE (23 FEBBRAIO 2017) - Anche la costa calabrese è stata colpita ieri da un terremoto: in particolare la scossa è avvenuta nella zona nord occidentale, di fronte a Cosenza. Il sisma, avvenuto alle 22:47 di ieri, è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a latitudine 39.03, longitudine 15.76 e ad una profondità di 114 chilometri. Il terremoto per fortuna non è stato intenso e quindi non ha provocato danni: la magnitudo è stata di M 2.2 sulla scala Richter. Un terremoto è stato registrato anche in Piemonte: alle 6:16 di ieri, infatti, un sisma di magnitudo M 2.2 è avvenuto nella provincia di Alessandria. Cabella Ligure, Albera Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure, Roccaforte Ligure, Cantalupo Ligure e Fabbrica Curone sono i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto, localizzato a latitudine 44.67, longitudine 9.13 e ad una profondità di 10 chilometri.

