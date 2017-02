L'invasione dei novantenni/ 2030, l'Europa è perduta: negli Usa e in Gran Bretagna si muore prima

Da qui al 2030 sempre più Novantenni nel mondo! Uno studio lo svela chiamaremte: ecco dove e a quali condizioni - Sempre più persone, da qui al 2030, raggiungeranno e supereranno la soglia dei novant' anni: è questo quello che annuncia uno studio pubblicato sulla rivista inglese Lancet e condotto dall' Imperial College di Londra con l' Organizzazione mondiale della Sanità e che Adriana Bazzi per Il Corriere della Sera ripropone. Sono però soprattutto le donne le beneficiarie di questo studio, secondo il quale soprattutto in alcuni paesi e con determinate condizioni economiche, sempre più persone raggiungeranno e supereranno i 90 anni nel corso dei prossimi tempi. In cima alla classifica ci saranno le donne sud-coreane, poi le francesi e ancora le giapponesi ma, qualche passo dopo e, per la precisione, al nono posto, anche le donne italiane. Tra le più note possiamo citare Franca Valeri il cui segreto sarebbe andare a cena ogni sera "Alle undici e mezzo". Sarebbero 35 i paesi maggiormente interessati da questo sviluppi, i 35 più industrializzati. Un'evoluzione che, seppur in modo diverso, interessa anche gli uomini.

Da qui al 2030 sempre più Novantenni nel mondo, ma non dappertutto: due grandi paesi "nei guai"! - Anche per gli uomini valgono gli stessi criteri e anche in questo caso sono sempre i coreani a beneficiare di questo allungamento della vita più di tutti, ma anche europei e, quindi, italiani. Quindi, ricapitolando, Corea seguita dalla Francia e da alcuni Paesi dell' Est Europa, come la Slovenia. Ma tra i paesi più sviluppati e industrializzati ce n'è comunque qualcuno che non beneficerà di questo "miglioramento": secondo lo studio chi non farà un passo avanti nell'evoluzione saranno gli Stati Uniti, l' unico Paese fra i più ricchi a non avere un sistema sanitario universale per la popolazione. Ma anche la Gran Bretagna non figura tra i paesi che vedranno questo allungamento dell'età da qui al 2030, e questo, pare, a causa del malfunzionamento del National Health Service. "Centoventi anni è la durata massima della vita, secondo le ultime ricerche - ha svelato Carlo Vergani, geriatra dell' Università di Milano -. Possiamo cercare di avvicinarci il più possibile a questo termine, determinato da un mix di genetica e comportamenti, modificando soprattutto gli stili di vita (buona alimentazione e attività fisica) che incidono almeno per il 30% sulla mortalità. Sulla genetica non si può intervenire".

