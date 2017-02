LUCA VARANI / News, Manuel Foffo e Marco Prato: il padre della vittima, “per ciò che hanno fatto non è giustizia” (Oggi, 23 febbraio 2017)

LUCA VARANI NEWS, MANUEL FOFFO E MARCO PRATO: LE REAZIONI DOPO LA SENTENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Lo scorso martedì 21 febbraio, il gup di Roma, Nicola Di Grazia, si è espresso in merito al delitto di Luca Varani, il giovane 23enne massacrato (secondo l'accusa) da Manuel Foffo e Marco Prato. Al termine di una giornata in cui si paventava l'arrivo di una sentenza a carico dei due trentenni, il giudice alla fine ha confermato la richiesta avanzata dal pm Francesco Scavo, condannando a 30 anni di reclusione Manuel Foffo (per effetto della riduzione della pena prevista dal rito abbreviato), mentre ha rinviato a giudizio Marco Prato. Quest'ultimo affronterà il processo con rito ordinario, la cui prima udienza prenderà il via il prossimo 10 aprile davanti ai giudici della Prima sezione della Corte d'Assise di Roma. Al termine dell’importante udienza, a prendere la parola è stato il padre della vittima, Giuseppe Varani, il quale non si è ritenuto affatto soddisfatto dalla decisione del giudice. L’uomo, raggiunto dai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto nella striscia quotidiana di ieri, ha espresso il suo parere senza nascondere la comprensibile delusione. Una soddisfazione a metà, quella emersa dal padre di Luca Varani e che racchiuderebbe parte dell’opinione pubblica: “Giustizia è stata fatta, a 30 anni e via... Una giustizia vera e propria non è stata fatta perché il rito abbreviato a questi omicidi non si può dare. Non è pagato bene un omicidio, per quello che hanno fatto non è giustizia”. Il prossimo 4 marzo ricorrerà il primo anniversario della terribile morte del 23enne, massacrato nell’appartamento al Collatino. Una morte violenta ed ingiusta per la quale la famiglia Varani, come ha commentato l’avvocato difensore Andrea Florita, chiaramente auspicava come unica pena all’ergastolo per Manuel Foffo e Marco Prato. “Alla famiglia non fa piacere perché sa per certo che non è un ‘fine pena mai’, prima o poi la pena finirà e questo chiaramente porta del dolore”, ha aggiunto l’avvocato dei genitori di Luca Varani, giustificando la mancata piena soddisfazione in merito alla sentenza di condanna a 30 anni per Foffo. A prendere la parola è stato anche il legale del 30enne reo confesso, l’avvocato Michele Andreano, anche lui deluso per la decisione del giudice: “E’ andata male perché 30 anni non sono una pena giusta”. A detta della difesa di Manuel Foffo, il non riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un problema che non riguarda soltanto il caso del delitto di Luca Varani, “ma è un segnale anche brutto come a dire che non conviene pentirsi, collaborare e in qualche modo costituirsi”. Anche l’avvocato Pasquale Bortolo, difensore di Marco Prato, ha infine detto la sua ai microfoni della trasmissione di Rai 3: “Non si può essere soddisfatti in processi come questi”.

