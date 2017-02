Latte Neonazista / E' la bevanda simbolo degli Skinhead: la nuova tendenza scoperta grazie a Shia Labeouf

LATTE: BEVANDA SIMBOLO DEI NEONAZISTI? LA NUOVA TEORIA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Cosa c'entrano latte e neonazisti? Nulla in verità, ma secondo alcune nuove teorie alcuni gruppi di estrema destra starebbero rivalutando la purezza della razza bianca in base al consumo della bevanda, considerata un simbolo della supremazia europea. Lo ha scoperto un giornalista statunitense andando a curiosare in alcuni forum frequentati da neonazisti che hanno creato una pagina particolare dal nome Enter the milk zone: qui si parlerebbe del fatto che il latte è una bevanda tollerata solo dai popoli europei - il 95% della popolazione di queste zone è infatti tollerante al lattosio, a discapito di altre - e che quindi sarebbe un segnale della supremazia di questi popoli nei confronti degli altri. Una teoria alquanto singolare che ha al suo seguito alcuni gruppi di ragazzi, che non si capisce se avallano il latte per scherzo oppure fanno sul serio.

LATTE: BEVANDA SIMBOLO DEI NEONAZISTI? LA NUOVA TEORIA E LE PROVOCAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI SHIA LABEOUF (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Tutti ricordano quando Shia LaBeouf, l'attore di Transformers che ha partecipato alle proteste contro il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato arrestato per aver attaccato briga con un gruppo di neonazisti che erano andati lì a dire che Hitler aveva ragione. Le provocazioni sono durate un bel po', soprattutto perché l'installazione creata da Shia Labeouf permetteva alle persone di andare davanti la telecamera montata sull'installazione e fare ciò che volevano: è stato a quel punto che i neonazisti hanno deciso di prenderla di mira, e sono andati lì davanti a pronunciare i loro slogan e - si, state leggendo bene - a bere litri di latte. Semplice goliardia o ci credono veramente? Non lo sappiamo, fatto sta che il lattosio, assunto in grandi quantità, non fa benissimo (come ogni altra cosa). Forse dovrebbero saperlo prima di iniziare a bere solo il latte...

