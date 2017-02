MILANO FASHION WEEK 2017 / Eventi e sfilate: Fendi, Moschino e Prada protagonisti. Emily Ratajkowski manda in tilt la città (oggi 23 febbraio 2017)

MILANO FASHION WEEK 2017: EMILY RATAJKOWSKI MANDA IN TILT LA CITTA', PER LA MODELLA COMPLETO TOTAL WHITE (OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - Emily Ratajkowski è stata accolta come una vera e propria star alla Milano Feshion Week. L'attrice, modella e influencer che vanta la bellezza di undici milioni di follower su Insatagram è arrivata indossando un completo total white, con una giacca lunga, una t-shirt ed un pantalone flare, lasciando tutti a bocca aperta, sia i fans che accorrono ogni sera per assistere alle passerelle, che agli stessi fotografi che hanno avuto il piacere di immortalare il suo arrivo a Milano. La modella ha incontrato i fans negli spazi dello store 'Twinset' di via Manzoni, posando insieme a tutte le persone che le chiedevano una foto nella nota boutique di Milano. Un vero bagno di folla che ha mandato in tilt la città, il suo arrivo era il più atteso per questa settimana della moda. Emily Ratajkowski, che nelle ultime settimane ha anche subito un hackeraggio dei suoi profili social) è il nuovo voltodel viaggio di Twinset Simona Barbieri per la primavera/estate 2017, insieme alla top model Sasha Pivovarova.

MILANO FASHION WEEK 2017: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, 23 FEBBRAIO - La seconda giornata della Milano Fashion Week 2017 si è aperta stamane, giovedì 23 febbraio 2017, alle 9.30 con la sfilata di Max Mara in via Senato 10. Il secondo evento è stato quello di Genny alle 10.00 mente alle 11.30 sono salite in passerella le modelle di Luisa Beccaria. All’ora di pranzo sarà la volta di Fendi, alle 12.30 in via Solari 35. L’appuntamento con Antemprima è in Corso Venezia 16 alle 14.00 mentre il pomeriggio si aprirà alle 15.00 con la sfilata di Emilio Pucci. Alle 16 sarà la volta di Les Copains, mentre all’ora del the è in programma l’evento di Angel Chen. Alle 18.00 si accendono le luci sulle passerelle di Prada in via Fogazzaro 36 e di Daniela Gregis. In serata si attendono le sfilate di Byblos Milano alle 19, di Moschino in via San Luca 3 alle 20 e chiude Atsushi Nakashima alle 20.30.

