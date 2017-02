PATRIZIA REGGIANI / Libera dopo 22 anni: la sua nuova vita come se fosse negli anni '80 (La vita in diretta, oggi 23 febbraio 2017)

PATRIZIA REGGIANI, LIBERA DOPO 22 ANNI: LA NUOVA VITA DENTRO LA SUA “BOLLA” (LA VITA IN DIRETTA, OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - Dopo 22 anni, Patrizia Reggiani è tornata in libertà, in seguito alla condanna a 26 anni di reclusione per l'omicidio del marito Maurizio Gucci del quale fu accusata. A distanza di oltre un ventennio, la Reggiani è tornata a vivere come se fosse ancora immersa totalmente nei magnifici anni '80. E' quanto emerso oggi nel corso della trasmissione La vita in diretta che ha dedicato un'ampia parentesi al noto personaggio, il quale ha fatto molto parlare di sé. In tanti, a Milano, credono che dopo aver scontato la lunga condanna ora abbia diritto a rifarsi una vita. A parlare di Patrizia Reggiani è stato il titolare dell'azienda per la quale lei collabora e che si occupa della creazione di accessori. Dopo aver scontato 17 anni di carcere, nel 2013 Patrizia Reggiani è stata affidata ai servizi sociali e da allora ha potuto lavorare presso l'azienda di Maurizio Manca, intervistato dal programma di Rai 1. Patrizia, giunta nell'azienda nella quale ha collaborato per tre anni, ha sentito subito l'aria degli anni '80, trovandosi immediatamente a suo agio. "E' entrata che il fax era stato appena inventato, è uscita che il fax era ormai una cosa obsoleta e già si usavano le email", ha dichiarato Manca, rivelando come avesse iniziato a prendere dimestichezza con il computer. Nonostante gli anni di carcere, tuttavia, Manca l'avrebbe trovata estremamente preparata sulle ultime tendenze in fatti di moda: "probabilmente in carcere, avendo tempo, ha avuto modo di leggere, informarsi e tenersi informata". Nonostante tutto, Patrizia Reggiani anche in carcere avrebbe attraversato il suo periodo di reclusione come se fosse rimasta nella sua "bolla", ancorata agli anni '80 e dalla quale non sarebbe più uscita. La donna si è sempre dichiara innocente rispetto al delitto del marito Maurizio Gucci, ma a detta di Manca, ha sempre ritenuto che se avesse adottato un comportamento differente non avrebbe innescato una catena di eventi che l'hanno poi portata a ciò che è successo. In merito alle ultime notizie su Patrizia Reggiani, l'inviata del programma La vita in diretta ha riferito che proprio nella giornata di ieri si sarebbe recata nello showroom portando dei ritagli di giornali di moda. Questo è il segnale che starebbe progettando qualcosa per il suo futuro?

