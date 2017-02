SCIOPERO AEREI ALITALIA E MERIDIANA/ Oggi 23 febbraio 2017: protesta di 24 ore (ultime notizie, info, orari e voli garantiti)

SCIOPERO AEREI ALITALIA E MERIDIANA OGGI 23 FEBBRAIO 2017: INFO, ORARI E VOLI GARANTITI - Sciopero aerei di 24 ore oggi 23 febbraio 2017: la protesta riguarda il personale navigante di Alitalia Sai, Alitalia Cityliner, Meridiana, Air Italy. Non solo i lavoratori del comparto aereo ma anche di quello aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti incroceranno le braccia dalle 00.01 alle 23.59. Sciopero aerei di 4 ore invece, dalle 14:00 alle 18:00, per il personale navigante delle società Ryanair, Easy Jet, Volotea. Nel dettaglio sono queste le modalità dell'agitazione: sciopero generale personale comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli aeroporti – 24 ore dalle 00:01 alle 23:59; personale delle aziende del settore del trasporto aereo rappresentate dalle associazioni Assaero, Assaeroporti, Fairo e Assohandlers – 4 ore dalle 14:00 alle 18:00; personale gruppo Alitalia Sai ed Alitalia Cityliner - 24 ore dalle 00:01 alle 23:59; personale navigante Meridiana - 24 ore – dalle 00:01 alle 24:00; personale navigante società Air italy – 24 ore dalle 00:01 alle 24:00; personale navigante società Ryanair - 4 ore dalle 14:00 alle 18:00; personale navigante società Easy jet - 4 ore dalle 14:00 alle 18:00; personale navigante società Volotea - 4 ore dalle 14:00 alle 18:00. CLICCA QUI PER LE INFORMAZIONI SUI VOLI GARANTITI

SCIOPERO AEREI ALITALIA E MERIDIANA OGGI 23 FEBBRAIO 2017: INFO, ORARI E VOLI GARANTITI - Come per ogni protesta anche durante lo sciopero aerei oggi ci saranno voli garantiti. L’Enac, l'Ente nazionale per l’aviazione civile, ricorda infatti che sono previste le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Ecco nel dettaglio quali sono i voli garantiti oggi 23 febbraio 2017, in aggiunta ai voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso: a) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; b) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; c) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: VOE1560 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN), RYR 4878 CAGLIARI (LIEE) CIAMPINO (LIRA), RYR 4914 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX). Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Ed è anche assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti all'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dell'inizio dello sciopero.

CLICCA QUI PER LE INFORMAZIONI SUI VOLI GARANTITI

© Riproduzione Riservata.