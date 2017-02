SCOPERTA ESOPIANETI EXTRASOLARI, NUOVO SISTEMA SOLARE, VIDEO ANNUNCIO NASA: PROSSIMA SFIDA, RICERCA DI ACQUA E FORME DI VITA (ULTIME NOTIZIE) - La scoperta di esopianeti di un Sistema Solare con sette pianeti di dimensioni simili alla Terra, tre di cui in zona abitabile e nei quali potrebbe essere presente acqua liquida, potrebbe essere il risultato più clamoroso mai raggiunto prima nella ricerca di pianeti extrasolari. I pianeti in questione ruotano attorno ad una nana rossa ultrafredda, Trappist 1, che si trova a 39 anni luce dalla Terra. «Sarà interessante studiarli meglio» il commento dell'astrofisico Amedeo Balbi su Facebook. I telescopi terrestri, tra cui quelli dello European Southern Observatory, in Cile, e quello spaziale Spitzer della Nasa sono stati decisivi per la nuova scoperta. Hubble, invece, è stato già puntato verso il sistema di Trappist 1 alla ricerca di segni dell'eventuale presenza di atmosfera attorno ai pianeti. Secondo Emmanuel Jehin, membro del team che ha realizzato la scoperta degli esopianeti, con i nuovi telescopi e il lancio del James Webb Space Telescopi, previsto nel 2018, sarà possibile cercare acqua e forme di vita su questi pianeti. Clicca qui per visualizzare l'annuncio della Nasa.

SCOPERTA ESOPIANETI NUOVO SISTEMA SOLARE, VIDEO ANNUNCIO NASA: LA SCOPERTA (ULTIME NOTIZIE) - C'è vita lontano dalla Terra? Questo interrogativo torna d'attualità dopo la scoperta di un nuovo Sistema Solare e, quindi, dell'esistenza di pianeti extrasolari. La Nasa ha annunciato che attorno alla stella Trappist 1 ci sono almeno sette pianeti, che girano su orbite allineate nello stesso piano. Un anno fa si pensava che avesse attorno a sé solo tre pianeti, poi la nuova scoperta degli esopianeti. La stella, grande quanto Giove e tre volte più fredda del Sole, non ha niente di speciale rispetto alle altre decine di miliardi della nostra Galassia, se non fosse appunto per la recente scoperta. Non si sa ancora nulla della durata del giorno per questi esopianeti extrasolari, perché non sono stati ancora visti ruotare. I nuovi pianeti sono stati scoperti perché visti passare davanti al disco di Trappist 1, cioè per averne oscurato periodicamente la luce, seppur di poco. È necessaria un'analisi spettroscopica della luce della stellina quando passa attraverso l'atmosfera del pianeta: per questo si sta costruendo la prossima generazione di telescopi, da terra e spazio.

