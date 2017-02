TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: in aula la vita privata del militare ucciso (Ultime notizie oggi, 23 febbraio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: LE PAROLE DEL TESTE SULLA VITA PRIVATA DI RAGONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nei giorni scorsi è andata in scena la diciottesima udienza del processo in Corte d'Assise a Udine per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. A carico di Giosuè Ruotolo, unico imputato, la gravissima accusa di aver ucciso i due fidanzati la sera del 17 marzo 2015, mentre stavano per lasciare la palestra di Pordenone. Tutto si sarebbe consumato nel parcheggio del palasport, dove i due giovani innamorati sono stati freddati a colpi di arma da fuoco. A premere ripetutamente il grilletto, per l'accusa, sarebbe stato proprio il 27enne di Somma Vesuviana, ex militare ed ex commilitone di Trifone, con il quale aveva anche condiviso l'appartamento insieme ad altri due colleghi, prima di andare a convivere con Teresa. Nel corso del nuovo appuntamento in aula, come rivela il quotidiano Il Giorno nella sua edizione online, è stata centrale la vita privata del militare ucciso. A prendere la parola al cospetto della Corte d'Assise è stato il commilitone Luca Robertucci, il quale ha rivelato alcuni aspetti del privato di Trifone senza tralasciare la sua relazione con Teresa. Rivelazioni shock che andrebbero a compromettere anche l'immagine stessa del militare ucciso: "Trifone aveva un sacco di donne, sapevo di una sudamericana che era sposata. Andava in Romania per scopi ludico-sessuali", ha dichiarato il testimone. Quest'ultimo, amico di Ragone, con lui aveva realizzato alcune serate anche in locali per gay, guadagnando tra i 100 ed i 150 euro. Robertucci ha poi ammesso in aula di essere stato anche lui a conoscenza dei contrasti, già emersi nel corso del processo, tra la vittima ed il presunto assassino, Giosuè Ruotolo. Trifone aveva spesso avuto discussioni anche con gli altri inquilini, Renna e Romano, soprattutto per motivazioni legate alle spese in comune. Liti spesso nate "per cose futili, cose da poco", come ammesso dal teste. Luca Robertucci ha poi aggiunto: "E ai ragazzi dava fastidio che Trifone portasse ragazze a casa". Aspetto, questo, messo in risalto dai due ex inquilini di Giosuè Ruotolo nelle precedenti udienze del processo in Corte d'Assise. Come rivela l'agenzia di stampa Ansa, tuttavia, Robertucci ha riferito che Trifone non gli parlò mai direttamente di liti avute con Giosuè Ruotolo, né notò mai sul suo volto i segni di una presunta colluttazione alcuni giorni prima di essere ucciso con la fidanzata Teresa. Quest’ultimo aspetto era emerso recentemente anche in aula, quando fu ripreso l’argomento legato allo scambio di messaggi fra i due fidanzati, nel quale Trifone informava Teresa: “M'ha crepato (picchiato ndr) raschi”. A seguire il militare parlò di uno zigomo rotto, rimandando dal vivo la spiegazione di quanto accaduto.

