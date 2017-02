Ultime notizie / Di oggi, ultim'ora: nuovo Sistema Solare con Pianeti "fratelli" della terra. Alitalia, sciopero confermato (23 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCOPERTO NUOVO SISTEMA SOLARE CON PIANETI "FRATELLI" DELLA TERRA - La Nasa ha scoperto un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra: la ricerca, coordinata dall'università di Liegi, è stata pubblicata su Nature e poi presentata in conferenza stampa. Si tratta del più grande sistema planetario mai scoperto e con più "sosia" della Terra: la stella Trappist-1 è distante 39 anni luce. È una delle scoperte più entusiasmanti degli ultimi anni riguardante i piani esterni al nostro sistema solare, perché - come ha spiegato Michael Gillon, coordinatore della ricerca - i pianeti sono numeri e hanno dimensioni simili a quelle della Terra. I ricercatori hanno scoperto che tre dei sette pianeti si trovano in una zona abitabile, cioè a distanza ottimale dalla stella per avere acqua allo stato liquido. Quindi potrebbero esserci oceani e, potenzialmente, potrebbe avere vita.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS, JUVENTUS IPOTECA QUALIFICAZIONE - La Juventus batte il Porto 2 a 0 e ipoteca il passaggio del turno in Champions League: l'espulsione di Alex Telles cambia la partita, sbloccata al 72' da Pjaca, dopo due minuti il raddoppio di Dani Alves. Il ritorno allo Juventus Stadium è in programma il 14 marzo. Tutto rimandato al ritorno per Siviglia e Leicester dopo il 2-1 di ieri: Sarabia e Correa hanno "illuso" la squadra spagnola, Vardy ha poi accorciato le distanze e riacceso le speranze del club inglese. In campo anche l'Europa League: il Manchester United ha battuto di misura il St. Etienne con la rete di Mkhitaryan e si è qualificato agli ottavi di finale. Passaggio del turno anche per lo Schalke 04, che ha pareggiato 1-1 con il Park Salonicco: tutto facile dopo il 3 a 0 dell'andata. Agli ottavi anche il Krasnodar, che aveva battuto all'andata il Fenerbahce: è bastato l'1-1 al ritorno. Oggi in campo Roma, che ospita il Villarreal, e Fiorentina, che affronterà il Borussia Moenchengladbach.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ALITALIA, SCIOPERO CONFERMATO - Lo sciopero di oggi dalle 14 alle 18 del trasporto aereo che riguarda Alitalia, le aziende di gestione aeroportuale e di handling, il personale di terra compagnie aeree straniere è stato confermato. L'annuncio ieri del segretario nazionale della Fiat Cgil, Nino Cortorillo, secondo cui la discussione sul rinnovo del Ccnl va fatta senza ultimatum e ricatti. Lo sciopero Alitalia di oggi era incancellabile: lo ha dichiarato Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico. Da Istanbul, dove ha partecipato a un forum economico italo-turco, il ministro ha spiegato che «ormai Alitalia aveva già cambiato su altri voli i clienti» e che ciò che conta «è che si ritorni a un modo di lavorare più armonico tra azienda e sindacato, e soprattutto a un confronto».

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). OFFERTA STELLARE PER BACCA - Assalto cinese a Carlos Bacca: il Tianjin Quanjian vuole acquistare l'attaccante del Milan. Dopo aver incassato il due di picche da Nikola Kalinic, che preferisce restare alla Fiorentina, il club cinese ha virato sul centravanti colombiano. Ad una settimana dalla chiusura del mercato in Cina, il club allenato da Fabio Cannavaro avrebbe offerto un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione a Bacca. L'attaccante non sembra intrigato dalla proposta, perché non particolarmente convinto dall'idea di trasferirsi in Cina. Se Bacca dovesse accettare, il Tianjin busserebbe alla porta del Milan, offrendo poco più di 30 milioni di euro per l'attaccante colombiano.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MILLEPROROGHE, DALLA CAMERA OK ALLA FIDUCIA - Parte stamattina l'esame del decreto legge Milleproroghe con gli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, atteso per l'ora di pranzo. Ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo Gentiloni sul provvedimento con 337 sì, 187 no e due astenuti. Il decreto Milleproroghe contiene misure che riguardano la pubblica amministrazione, l'editoria, il lavoro, le politiche sociali, l'istruzione, lo sviluppo economico, le infrastrutture e trasporti, la giustizia, i beni culturali, l'ambiente e l'economia. Conferma, ad esempio, il pacchetto di semplificazioni fiscali, con la cancellazione dell'obbligo delle comunicazioni dei dati dei beni concessi in godimento ai soci.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). OLIMPIADI 2024, PARIGI VS LOS ANGELES - La lotta per i Giochi del 2024 è tra Parigi e Los Angeles: Budapest si è, infatti, ritirata dalla corsa per ospitare le Olimpiadi estive che si terranno tra sette anni. La decisione sulle due candidature verrà presa il 13 settembre a Lima. Il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ha annunciato all'agenzia Ap il ritiro della candidatura di Budapest, spiegando che la decisione è stata presa congiuntamente dal primo ministro Viktor Orban, dal sindaco Istvan Tarlos e dal Comitato olimpico ungherese. Dovrà, però, essere formalmente votata dall'assemblea cittadina. La candidatura avrebbe avuto poche possibilità di successo per Fidesz, il partito di governo, da qui la decisione per evitare la perdita di prestigio internazionale per l'Ungheria.

© Riproduzione Riservata.