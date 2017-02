16ENNE UCCIDE I GENITORI / Delitto Ferrara: Riccardo Vincelli otterrà l'eredità (Ultime notizie oggi, 24 febbraio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, DELITTO DI FERRARA: RICCARDO VINCELLI GODRÀ DELLA SUA PARTE DI EREDITÀ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Si riaccendono i riflettori sul delitto di Ferrara consumatosi lo scorso 10 gennaio, quando Manuel Sartori uccise a colpi di ascia i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, su richiesta esplicita del figlio 16enne Riccardo. Proprio quest'ultimo, stando a quanto riportato oggi dal quotidiano Il Tempo, otterrà la sua parte di eredità. In questi giorni, in contemporanea all'inchiesta sul delitto della coppia di ristoratori di Pontelangorino, gli avvocati sarebbero al lavoro sul delicato aspetto legato ai beni intestati alle due vittime e alla relativa suddivisione. A quanto pare l'eredità sarà divisa tra Riccardo Vincelli, in carcere con l'accusa di omicidio nonché unico figlio della coppia massacrata, ed il 26enne Alessandro Vincelli, nato da una precedente relazione avuta dal padre. Al momento non sarebbero giunte richieste di rivendicazione da parte di altri familiari e quindi Riccardo potrà presto godere del denaro e degli altri beni spettanti dall'eredità. Lo stesso accadde a Ferdinando Carretta, il quale si macchiò nel 1989 degli omicidi dei genitori e del fratello: a lui andò in eredità l'appartamento di Parma dove si consumò la strage e che vendette, iniziando con il denaro ottenuto una nuova vita altrove. Il 16enne che decise di uccidere i genitori per mano dell'amico intimo Manuel Sartori, attualmente si trova recluso nel carcere minorile di Torino e presto sarà affiancato da un tutore. Nei giorni successivi al suo arresto, il ragazzo avrebbe manifestato pieno pentimento asserendo di non aver mai voluto uccidere realmente madre e padre. Con il passare del tempo, Riccardo starebbe sempre più prendendo consapevolezza di quanto accaduto, manifestando una estrema fragilità, ma anche depressione, come emerso dalle parole del suo legale, l'avvocato Gloria Bacca. L'attesa maggiore, ora, è in vista del processo che si preannuncia molto complesso e che ruoterà quasi interamente attorno al controverso rapporto con l'amico Manuel Sartori, nonché l'esecutore materiale del duplice omicidio di Ferrara. A distanza di quasi due mesi dalla tragedia che ha sconvolto la provincia ferrarese, il movente sembra ancora legato a mere supposizioni.

