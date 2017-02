ABORTO E MEDICI OBIETTORI/ Un concorso scritto con la "testa" del '77

Al San Camillo, una delle più grandi aziende della Capitale, saranno assunti a tempo indeterminato, con un concorso riservato in via esclusiva, due ginecologi non obiettori con un bando ad hoc.

E' il modo concreto con cui l'azienda capitolina risponde al fenomeno dell'obiezione di coscienza, vincolando strettamente il contratto di assunzione dei due medici. Infatti se ricorressero all'obiezione di coscienza nei primi sei mesi di prova potrebbero rischiare il licenziamento e, passato questo periodo, il loro rifiuto a praticare aborti potrebbe portare alla loro mobilità o alla loro messa in esubero. Per il direttore generale dell'Azienda San Camillo, Fabrizio D'Alba, è tutto normale: le assunzioni sono a tempo indeterminato proprio per dare solidità e continuità al lavoro dell'unità operativa dedicata alle Ivg e quindi, a suo avviso, tutelare con più sicurezza i bisogni delle donne. Con una precisazione in più: si tratta di una pratica concorsuale innovativa, perché finalizzata ab origine alla non obiezione.

Secondo il presidente della Regione Lazio, che ha rivendicato l'orgoglio di essere i primi in Italia, quella attuata al San Camillo è una semplice sperimentazione. La Regione Lazio, con delibera del 2014, aveva già cercato di imporre a tutti i medici, anche obiettori, l'obbligo di rilasciare le certificazioni necessarie per poter interrompere la gravidanza nelle strutture pubbliche dedicate. Ma tutti i medici obiettori avevano vivacemente protestato ricorrendo al Tar.

Rapida e chiarissima è arrivata l'altro ieri la risposta del ministro Lorenzin: si tratta di una modalità discriminatoria di reclutamento del personale. La legge 194 non consente questo tipo di selezione, mentre prevede per le aziende la possibilità di chiedere alla Regione di poter attingere al personale in servizio presso altre strutture.

Qualche numero può aiutare a capire cosa accade al San Camillo nell'area di ginecologia. Nel 2016 l'Unità operativa autonoma del San Camillo ha effettuato, infatti, circa 2.200 aborti, di cui 1.400 chirurgici e 810 con pillola RU486 somministrata o in regime ordinario o in Day hospital. Le donne che hanno voluto abortire hanno potuto farlo, ma non è questo il punto; ciò che crea problemi all'Azienda è l'elevato numero di ginecologi obiettori, circa l'80,7%.

Il dibattito di ieri ha ricordato antiche prese di posizioni delle femministe di 40 anni fa; per loro l'aborto rappresentava l'affermazione di un diritto e non una drammatica soluzione a cui la stessa legge 194 cercava di porre un argine. La campagna per l'aborto di quegli anni fu una delle prime prese di posizioni a sostegno del principio di auto-determinazione, a tutela dei diritti individuali delle donne, ma senza tenere in nessun conto i diritti del bambino che non sarebbe mai nato. Molti medici sono diventati obiettori, dopo una esposizione sistematica e prolungata agli aborti fatti di giorno in giorno. E' una di quelle esperienze che cambia in profondità un medico, forse inizialmente indifferente e consenziente.