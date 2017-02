ALESSANDRA MUSSOLINI/ Video, insulti in televisione a Daniele Martinelli, dito medio ad un'insinuazione sul marito

ALESSANDRA MUSSOLINI, INSULTI IN TELEVISIONE CONTRO DANIELE MARTINELLI: LA PARLAMENTARE REAGISCE AD UN'INSINUAZIONE SUL MARITO (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Fulmini in televisione fra Alessandra Mussolini ed il blogger Daniele Martinelli, che durante la puntata di Dalla Vostra Parte hanno dato vita ad una lite piuttosto accesa. Ad infuocare gli animi un'affermazione di Martinelli, una metafora un po' troppo forte per i gusti della Mussolini, che ha inveito contro il proprio interlocutore e verso cui ha indirizzano, in finale, il dito medio. Durante il proprio intervento, il blogger aveva infatti prospettato uno scenario limite per motivare le proprie opinioni in merito all'invocazione della legittima difesa: "Trovo mia figlia minorenne a letto con un attempato 50enne. Preso da un raptus prendo la pistola e gli sparo. Solo dopo scopro che è il marito della Mussolini". I toni si sono accesi ancora di più in seguito agli insulti della parlamentare, che ha ripetuto più volte determinate epiteti su Martinelli, incurante dei moniti del conduttore. La reazione forte della Mussolini non passa inosservata soprattutto alla luce di quanto accaduto al marito Mauro Floriani nel 2015, a causa di un'inchiesta che lo vedeva coinvolto in un giro di prostituzione minorile, come ricorda Davide Maggio. Non contenta, Alessandra Mussolini ha preso di mira anche il conduttore Maurizio Belpietro, approfittando per elargire qualche altro insulto alla propria controparte. Non è la prima volta, inoltre, che la parlamentare ha messo in scena una discussione al veleno con un personaggio televisivo: di recente, nel suo mirino è finito il rapper Bello FiGo, all'interno della stessa trasmissione.

