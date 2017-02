AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: materiali dispersi sull'A1 Bologna-Firenze (ultime notizie in tempo reale, oggi 24 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 24 FEBBRAIO 2017). MATERIALI DISPERSI SULL'A1 BOLOGNA-FIRENZE - Nella notte si è verificata una situazione piuttosto particolare sulle autostrade italiane come raccontato dal sito istituzionale Autostrade.it. Dopo la mezzanotte è stato rilevato traffico rallentato sull'A1 Bologna-Firenze al km 261.5 direzione Napoli tra Aglio km 255 e Barberino di Mugello. Il tutto è accaduto per materiali dispersi che hanno portato immediatamente all'intervento del personale delle autostrade per evitare incidenti derivati magari dallo slittamento delle vetture per questo materiale. Staremo a vedere se nelle prime ore della mattinata ci saranno dei problemi e anche traffico o delle soluzioni alternative legate alla viabilità. Questo perchè è importante riuscire a evitare dei problemi da non sottovalutare come quello appunto dei materiali dispersi. Non ci sono poi altri particolari descritti dal portale sulle autostrade per capire meglio dove questa situazione si è precisamente verificata.



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 24 FEBBRAIO 2017). ANCORA CANTIERI NELLA NOTTE - Come capita praticamente sempre si aprono i cantieri nella notte sulle autostrade italiane come racconta il sito istituzionale Autostrade.it. Questo perchè è necessario fare molta attenzione a non ostacolare la viabilità durante il giorno anche se spesso i problemi poi arrivano alle prime ore della mattina quando in molti usano l'autostrada proprio per andare a lavorare. Alcuni ritardi dettati magari da problemi insorti durante i lavori portano infatti spesso allo slittamento degli orari già predisposti precedentemente. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 2.3 direzione Ventimiglia dove rimarrà chiuso fino alle ore sei il tratto tra il bivio A10/A7 e Genova Aeroporto. Sempre fino alle sei poi rimarrà chiuso in entrambe le direzioni il tratto Angro e Pompei est-Scafati al km 25 direzione Napoli e al km 29.8 direzione Reggio-Calabria sull'A3 Napoli-Salerno. Staremo a vedere come andranno le cose lungo la giornata di oggi.

