Estrazione/ Eurojackpot n 8/2017 di oggi: i numeri vincenti! (24 febbraio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017, CONCORSO N° 8/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Con l'estrazione di oggi di Eurojackpot riprende la sfida con il resto dell'Europa: in gara per questo gioco con il quale vincere un montepremi sempre milionario ben 17 Paesi. Ogni venerdì si ha la possibilità di portare l'Italia sopra le stelle realizzando i proprio sogni. Il jackpot per questa settimana è di 15 milioni di euro, visto che la scorsa settimana è stato fallito l'assalto alla categoria più ambita, quella del 5+2. Quello di Eurojackpot è un montepremi da sogno per tutti gli appassionati europei. Siete pronti alla sfida con il resto d'Europa? Le categorie di vincita sono tante - ben 13, dal 5+2 al 2+1 - e allora si può incassare una bella somma, pur non indovinando tutti i numeri vincenti. Le strade per realizzare i propri progetti sono diverse, purché la dea bendata si presenti al vostro appuntamento. Fatevi trovare pronti con i vostri desideri da trasformare in realtà, perché l'estrazione di oggi di Eurojackpot può davvero cambiarvi la vita. Sognate e fatelo in grande, perché parliamo di vincite che vi permetterebbero di ripescare dal vostro cassetto desideri che consideravate troppo grandi per essere solamente coltivati. Partecipare al nuovo concorso è semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per una schedina da 2 euro, che potete giocare in ricevitoria o online. Potreste anche "abbonare" al giocata, cioè decidere di farla ripetere per almeno due fino ad un massimo di cinque concorsi. Il momento dell'estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot è vicino, ma prima scopriamo quelli della scorsa settimana. La combinazione fortunata è stata: 7 - 18 - 19 - 40 - 49, Euronumeri 5 - 6. La vincita più ricca realizzata in Italia è di poco più di 4mila euro, ottenuta da una persona grazie al 4+2. Se pensate di poter migliorare l'ultimo risultato "azzurro", allora non dovete fare altro che seguire l'estrazione odierna di Eurojacpot. E allora buona fortuna!

