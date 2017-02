IL RICCO E IL POVERO / Anticipazioni ultima puntata del 24 febbraio 2017: Chef Rubio sfiderà Francesco Pannofino a Siviglia

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017: CHEF RUBIO SFIDERA' FRANCESCO PANNOFINO A SIVIGLIA - Ultima puntata per Il Ricco e il Povero, l'adventure game di Dicovery Italia che andrà in onda oggi, venerdì 24 febbraio 2017, su NOVE. La puntata verrà pubblicata e messa a disposizione dei telespettatori anche sulla sezione ufficiale Dplay, raggiungibile a questo indirizzo (www.dplay.com) oppure su Google Play e su App Store grazie all'App ufficiale dello show. Il protagonista e originale Chef Rubio affronterà questa volta Francesco Pannofino nella splendida location di Siviglia, ingaggiando una gara composta da diverse prove che li vedranno impegnati in coppia e individualmente. In palio le esperienze a cinque stelle per il vincitore, mentre contest popolari per chi non riuscirà a superare il traguardo. In questo gran finale, Chef Rubio e Francesco Pannofino dovranno destreggiarsi fra le tradizioni locali e la cultura, grazie all'intervento di tutte le persone che riusciranno a coinvolgere nel loro viaggio. Sarà una full immersion a contatto con una realtà che ci mostrerà i due diversi lati della visuale mondiale, quella del povero e quella del ricco. Prima di poter tornare a casa, i due contendenti dovranno affrontare un ultimo testa a testa, che deciderà chi fra loro potrà ritornare tranquillamente seduto in aereo e chi invece dovrà macinare km a bordo di un bus.

© Riproduzione Riservata.