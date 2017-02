INCIDENTE STRADALE / Buccino: frontale tra due auto, morti padre e figlio di 3 anni (Ultime notizie oggi, 24 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE BUCCINO: MORTI PADRE E BIMBO DI 3 ANNI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - E' avvenuto ieri un incidente stradale mortale in cui sono morti un uomo e il figlio di 3 anni. Padre e figlio sono rimasti vittime, secondo quanto riportato da Napoli.fanpage.it, di uno scontro frontale tra due auto. L'incidente stradale è avvenuto a Buccino, in provincia di Salerno, e al momento le cause sono ancora da accertare. Le vittime sono Ioan Samson, romeno di 29 anni e il suo bambino. Il conducente dell'altra auto, un uomo di 53 anni, è rimasto ferito. In base alle prime informazioni ieri sera le due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat Ulysse, si sono scontrate frontalmente sulla strada statale 19 "delle Calabrie". Il papà è morto sul colpo nell'impatto mentre per il figlio è stata tentata la rianimazione ma è arrivato senza vita all'ospedale di Polla. Nell'incidente stradale è rimasto gravemente ferito il conducente dell'altra auto, un uomo di 53 anni originario di Spoinoso, nel Potentino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri delle compagnie di Eboli e Buccino, che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro mortale.

