INGV/ Terremoto oggi e meteo, ultime scosse: sisma di 3.3M in Colombia (in tempo reale, 24 febbraio 2017, ora 1:45)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ULTIME SCOSSE NEL MONDO. SISMA DI 3.3M IN COLOMBIA (IN TEMPO REALE, 24 FEBBRAIO 2017) - Giornata silenziosa per l'Italia dal punto di vista tellurico: in questa prima ora di venerdì 24 febbraio 2017, non sono state registrate scosse al di sopra dei 2.0M. Per quanto riguarda l'estero, l'ultimo episodio è delle 23:51, orario in cui la Colombia è stata colpita da una scossa di 3.3M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 6.78 e longitudine 73.16, ipocentro a 147 km di profondità. Alle 23:10 è stata registrata invece una scossa di 4.1M a San Juan, in Argentina, a latitudine 31.57 e longitudine 69.46, ipocentro a 190 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, oltre alle scosse di bassa intensità registrate nel Centro del Paese in questi minuti, l'ultimo fenomeno risale alle 15:16 nella provincia di Macerata, pari a 2.1 gradi della Scala Mercalli. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.96 e longitudine 13.14, ipocentro ad 8 km di profondità. Interessate Ussita, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Fiordimonte, Pieve Torina, Monte Cavallo, Preci, Pievebovigliana, Sarnano, Muccia, Montefortino, Montemonaco, Amandola, Norcia, Sellano, Cessapalombo e Gualdo.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO AL NORD E NELLE ISOLE, VENTO IN EMILIA ROMAGNA, VENETO E TOSCANA (IN TEMPO REALE, 24 FEBBRAIO 2017) - Giornata di maltempo per l'Italia, che verrà interessata dai cambiamenti atmosferici in diverse regioni. Codice arancione in Veneto a causa di un forte vento, così come in Emilia Romagna, dove sono previste nelle stesse ore anche piogge a bassa concentrazione. Il livello del maltempo peggiorerà invece in Toscana, a causa di scrosci e precipitazioni che potrebbero verificarsi fra le 9:00 di oggi e le 2 di domani. Vento in Friuli Venezia Giulia, nella fascia che va da mezzanotte alle due di domani mattina, mentre potrebbe verificarsi pioggia per tutta la giornata di oggi, fino alle 23 di questa sera. Pioggia anche in Umbria, ma solo per due ore, fra la mezzanotte e le due del mattino, mentre in Liguria le precipitazioni potrebbero verificarsi fra la mezzanotte di oggi e le 11:30 del mattino. A ciò si potrebbe aggiungere anche un lieve vento dalle 18:00 di questa sera fino alle 2:00 di domani mattina. Vento moderato invece in Sardegna e Puglia, dove è previsto dalle 21:00 di oggi fino alle 2:00 di domani mattina. Situazione analoga anche in Sicilia, dove il maltempo dovrebbe perdurare solo fra le 12:00 e le 21:30.

© Riproduzione Riservata.