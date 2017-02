MILANO FASHION WEEK 2017 / Eventi e sfilate: riflettori puntati su Charlotte Casiraghi e Jared Leto, in passerella Versace e Emporio Armani (oggi, 24

MILANO FASHION WEEK 2017, EVENTI E SFILATE RIFLETTORI PUNTATI SU CHIARA FERRAGNI E CHARLOTTE CASIRAGHI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - La moda e le star sono ancora protagoniste della Milano Fashion Week 2017, uno degli eventi internazionali di più largo interesse e dediato interamente alle collezioni per la prossima stagione Autunno/Inverno. Si tirano intanto le somme delle prime giornate e non solo per quanto riguarda i look e gli outfits proposti dai diversi stilisti e case di moda. Al centro dell'attenzione mediatica anche gli immancabili ospiti, dall'attore Jared Leto a Charlotte Casiraghi che abbiamo visto stretta in un bomber color oro e t-shirt bianca su pantalone verde petrolio. Nella giornata di oggi l'apertura della kermesse sarà affidata alla Diesel Black Gold, che aprirà le danze alle 9:30. Alle 10:30 il testimone verrà invee lasciato ad Emporio Armani ed alle 11:20 a Lucio Vanotti. Seguirà Sportmax alle 12:30 e Krizia, a paritre dalle 13:15, che lascerà poi le passerelle a Etro e Blugirl. Alle 16:00 sarà invece il turno di Tod's, seguito da Marco De Vicenzo che presenterà la sua collezione dalle 17:00. Alle 18:00 grande attenzione per due dei nomi più importanti nella moda, Versace e Aigner, che saranno i protagonisti rispettivamente alle 18 ed alle 19. Si chiuderà poi con Vionnet alle 20:00 e Situationist alle 20.30, in live. Un focus particolare è stato fatto ieri invece sulla casa delle donne vista da Miuccia Prada, dove la stilista ha superato i limiti del quotidiano tutto al femminile, spaziando alla ricerca dei canoni di bellezza attuale e sfiorando la seduzione, non priva della lotta che vede le donne impegnate nel nuovo femminismo.

