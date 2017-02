POKEMON GO/ Seconda generazione, 80 nuovi mostri da catturare: ecco quali

POKEMON GO, 80 NUOVI ESEMPLARI PRONTI A INVADERE LA REALTÀ VIRTUALE PER LA SECONDA GENERAZIONE DEL GAME - Se pensavate di averli catturati tutti, vi siete sbagliati di grosso. A breve, infatti, le strade delle nostre città saranno popolate da 80 nuovi mostriciattoli pronti a dare il via alla nuova sfida di Pokemon Go. L'annuncio è stato dato qualche giorno fa da The Pokémon Company International e Niantic, Inc., che hanno rivelato la possibilità, per tutti gli appassionati del celebre gioco, di incontrare nelle loro battute di caccia molti altri mostriciattoli pronti a popolare la celebre realtà virtuale. Come sempre, quindi, ci saranno i Pokemon più buffi, quelli più rari e quelli potenti, e da ciò che si apprende dalle prime indiscrezioni nasceranno dalle evoluzioni dei personaggi già presenti. Il trio più rappresentativo della seconda generazione è quello formato da Chicorita, Cyndaquil e Totodile, creature tutte capaci di evolversi due volte, ma ci saranno anche Blissey, evoluzione di un Pokemon raro della prima generazione, e il più comune Sentret, dotato anche di una dolcezza senza pari. I giocatori potranno imbattersi anche nelle due evoluzioni di Esvee, chiamate Espeon e Umberon, che promettono di appassionare tutti i più moderni cacciatori armati di smartphone in una gara all'aperto che di certo non deluderà. La nuova versione di Pokemon go, assicurano gli esperti, offrirà inoltre un'esperienza di gioco innovativa, con incontri, evoluzioni e possibilità di personalizzazione senza pari.

