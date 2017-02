PREVISIONI METEO / Anticipo di primavera al sud con 20 gradi in Sicilia, pioggia e neve al nord (previsioni del tempo oggi, 24 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO: AL SUD ANTICIPO DI PRIMAVERA (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - E' un venerdì 24 febbraio 2017 un po' particolare che divide l'Italia in due con un'escursione termica importante passando dal meridione al settentrione. Nella giornata ci sarà un anticipo di primavera sul sud del nostro paese con cielo sereno fin dalle prime ore della mattina tra Puglia, Calabria, Basilicata e le due isole Sicilia e Sardegna. Su queste regioni non dovrebbero esserci precipitazioni se non un temporale pomeridiano in Sardegna. Nuvole e temperature in rialzo durante la mattinata soprattutto sulla Calabria ionica si vivranno ore anche di caldo e che porteranno alle prime maniche corte del 2017. Le temperature massime infatti salgono addirittura a venti gradi su Catanzaro, Palermo e Catania nelle ore pomeridiane. Sicuramente importante l'escursione a Catanzaro che passa dai cinque gradi della mattina ai venti del pomeriggio. Dovrebbe mantenersi bel tempo al sud anche per tutto il weekend con temperature davvero molto interessanti anche magari per una passeggiata al mare.

ALLERTA METEO, PREVISIONEMALTEMPO: PIOOGIGIA E NEVE, TORNA L'INVERNO (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Mentre al sud si vivrà una giornata di sole primaverile invece al centro nord la giornata sarà prettamente invernale oggi venerdì 24 febbraio 2017. Si parte dalla mattina con pioggia sparsa tra Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia oltre a cielo coperto un po' ovunque e nebbia sparsa in Emilia Romagna. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà ancora con dei forti temporali sul versante levante della Liguria e sull'alta Toscana. Attenzione poi a quello che capiterà nell'estremo settentrione del paese con neve su Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Lombardia anche nelle ore del pomeriggio. Il vento invece tirerà da sud verso nord con temperature variabili. Le temperature minime saranno incontrate su Aosta e Bolzano nelle prime ore del mattino quando si sfiorerà lo zero, ma attenzione anche ai tre gradi di Potenza e Trento oltre ai quattro di Campobasso. La situazione dovrebbe decisamente migliorare nel fine settimana con le perturbazioni che potrebbero spostarsi sul centro sud.

