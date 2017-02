ROBERTA CESTER / Accoltellata da Loris Stecca: "Perdono lui ma non le chiacchiere su di me né Barbara d'Urso" (Oggi, 24 febbraio 2017)

ROBERTA CESTER, ACCOLTELLATA DALL’EX PUGILE LORIS STECCA: IL PERDONO DELLA DONNA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Si torna a parlare di Roberta Cester, la donna che nel dicembre 2013 fu ferita gravemente all'addome mentre lavorava alla reception della palestra, da Loris Stecca, ex socio, accusato e condannato per tentato omicidio. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha confermato a carico dell'uomo la condanna a 8 anni e 5 mesi di carcere. All'indomani della sentenza, in una recente intervista al quotidiano Il Resto del Carlino, a parlare è stata proprio Roberta Cester, la vittima e socia dell'ex pugile, che rompe il silenzio per la prima volta a distanza di sei anni. "Non vedo niente per cui rallegrarmi, lui è in galera, io sono quasi alla fame", ha dichiarato la donna, che ha però ammesso di aver perdonato Loris Stecca. "E’ giusto che anche lui, come tutti, abbia un’occasione per riabilitarsi", ha aggiunto. Nonostante l'aggressione subita, la Cester, sua ex socia, sembra non nutrire più alcun rancore nei confronti dell'uomo, nonostante la sua vita sia drasticamente cambiata da quel 27 dicembre del 2013. Da un punto di vista fisico, la donna riporta numerosi vuoti di memoria e a marzo dello scorso anno ha subito una nuova operazione chirurgica all'addome. Lavorativamente parlando ha aperto una nuova palestra alla quale sta dedicando anima e corpo. Eppure, dopo la chiusura di questo importante capitolo, Roberta Cester sente il bisogno di chiarire alcuni aspetti emersi nel corso delle indagini: "Ora che il processo penale è finito, vorrei che si scrivesse che non ho mai fatto stalking e che non ero l’amante di Stecca". Pur avendo perdonato Loris Stecca, dunque, la donna non può fare altrettanto in merito alle chiacchiere sul suo conto. "Né perdono Barbara D’Urso, che invece di ascoltarmi quando mi ha invitato nel suo programma l’ha buttata sul gossip", ha aggiunto.

