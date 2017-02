ROM IN GABBIA/ Video, Lidl due zingare rinchiuse e dileggiate dai dipendenti del discount

LIDL FOLLONICA, VIDEO: DONNE “INGABBIATE” DAI DIPENDENTI DEL SUPERMERCATO MENTRE FRUGAVANO NELLA SPAZZATURA: POLEMICA SUI SOCIAL, L’AZIENDA PROMETTE PROVVEDIMENTI - La procura di Grossetto sta indagando su tre uomini italiani dipendenti della catena tedesca di supermercati Lidl: i lavoratori sono accusati sequestro di persona per aver rinchiuso due donne rom nel gabbiotto dei rifiuti del punto vendita di Follonica dopo averle sorprese a rovistare. Nel video pubblicato sui social (cliccate qui per vederlo su Ansa.it) gli uomini ridono mentre filmano la scena col telefonino, riprendendo sé stessi e le due donne che nel frattempo urlano e si lamento. Nel video, che ha causato la denuncia, i dipendenti Lidl canzonano le donne ricordando che “è vietato entrare nella zona rotture”. Il gabbiotto si trova poco fuori dal supermercato e i dipendenti hanno bloccato la porta del gabbiotto per poi lasciare andare via le due rom dopo pochi minuti, secondo quanto riportato dai giornali.

Il video realizzato dai dipendenti Lidl è stato visto migliaia di volte e i carabinieri hanno iniziato la loro indagine rintracciando le due donne per risalire all'identità di coloro che avevano girato il video. Sui social nel frattempo è scoppiata la polemica e Lidl Italia ha preso le distanze dall'accaduto con un messaggio su Facebook: "Siamo venuti a conoscenza del video diffuso in rete. Prendiamo le distanze senza riserva alcuna dal contenuto del filmato che va contro ogni nostro principio aziendale. Lidl Italia si dissocia e condanna fermamente comportamenti di questo tipo. L'Azienda sta verificando le circostanze legate al video e si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione, al fine di adottare i provvedimenti necessari nelle sedi più opportune". Il popolo del web però sembra stare dalla parte dei dipendenti, come si legge in molti commenti: clicca qui per vedere il post e leggerli tutti.

