SARAH SCAZZI / News, in un inquietante tema aveva predetto il suo omicidio? (Quarto Grado, oggi 24 febbraio 2017)

SARAH SCAZZI NEWS, IL CONTENUTO DEL TEMA NEL QUALE PRESAGIVA LA SUA FINE (QUARTO GRADO, OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - A distanza di quasi sette anni dal terribile omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana della quale si persero le tracce il 26 agosto 2010, per poi essere rinvenuta cadavere 42 giorni dopo in un pozzo, è giunto anche il terzo grado di giudizio per i tre principali imputati. Nei giorni scorsi, la Suprema Corte si è espressa confermando l'ergastolo a carico di Cosima Serrano e Sabrina Misseri - già inflitto nei precedenti due gradi - in carcere con l'accusa di aver ucciso la ragazzina, rispettivamente nipote e cugina delle due donne. Condannato a otto anni di reclusione anche Michele Misseri, zio della vittima, per i reati di occultamento di cadavere e inquinamento delle prove. A commentare la chiusura di una delle pagine più cupe della cronaca nazionale sarà stasera la trasmissione Quarto Grado, che aggiornerà i telespettatori con le reazioni dell'opinione pubblica e non solo, ponendosi un dilemma chiave: la vicenda può dirsi veramente conclusa? Intanto, solo dopo l'atroce delitto di Sarah Scazzi, la mamma Concetta Serrano ha ritrovato in casa il diario della figlia, all'interno di un cassetto. Tra gli appunti, le confessioni della 15enne e gli sfoghi affidati alle pagine del diario, emerge anche un tema, scritto da Sarah prima di essere strangolata e gettata in un pozzo ad Avetrana. A rivelarlo è il settimanale Giallo che riporta in esclusiva il contenuto del tema il quale, a distanza di sette anni appare come una sorta di tragica premonizione di quello che da lì a poco sarebbe accaduto. "In una famiglia avviene un terribile e misterioso omicidio. Qualcuno uccide una ragazza. Gli inquirenti sospettano una persona. Poi, due anni dopo, si scopre la verità: a uccidere la ragazza è stato suo padre che viene arrestato e confessa il delitto": sono queste le inquietanti parole scritte dalla 15enne rimasta vittima di uno dei delitti che più ha sconvolto l'Italia negli ultimi anni. Al centro del suo tema, un omicidio avvenuto tra le mura domestiche, il cui colpevole veniva individuato solo a distanza di tempo. Lo stesso settimanale diretto da Andrea Biavardi evidenzia l'animo fragile ed allo stesso tempo inquieto di Sarah Scazzi, la quale sembrava presagire il suo stesso terribile destino. A spiegare la nascita del tema è stata la madre della vittima: "Quel tema l'ho trovato tra le sue carte, quando era sparita nel nulla". Il titolo era "Inventate un fatto immaginario", ma Sarah, invece di trattare argomenti dal tono pacato, realizzò il tema dal contenuto inquietante e che la madre non riesce più a dimenticare. “E’ come se in quelle pagine Sarah avesse previsto la sua fine, seppure con un finale diverso. Mi vengono i brividi soltanto a pensarci”, ha commentato la madre, che non smette di porsi domande sul terribile omicidio dell’amata figlia.

