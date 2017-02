Sciopero mezzi Roma e Genova/ Oggi, 24 febbraio 2017: Amt e Cotral, info e orari (ultime notizie)

SCIOPERO MEZZI OGGI 24 FEBBRAIO 2017: AMT GENOVA E COTRAL LAZIO, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE) - Dopo lo sciopero aerei di ieri, oggi 24 febbraio 2017 è stato indetto uno sciopero dei mezzi a Genova e nel Lazio. Per quanto riguarda la Liguria la protesta coinvolge tutto il personale di AMT Spa e della Ferrovia Genova-Casella. Lo sciopero riguarderà Genova e sarà di 4 ore, dalle ore 11.45 alle ore 15.45. A proclamare l'agitazione sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Trasporti. Sciopero nel settore del trasporto pubblico non solo a Genova. Incroceranno le braccia oggi anche i lavoratori della società Cotral della regione Lazio. In questo caso la protesta del personale sarà di 24 ore. Sono varie le sigle sindacali che hanno indetto questo sciopero: SUL-CT, UGL AUTOFERROTRANVIERI, CAMBIA-MENTI M410. Dunque dopo la giornata di ieri in cui il settore del trasporto aereo ha subito disagi per lo sciopero di varie compagnie tra cui Alitalia, si prevedono oggi possibili difficoltà negli spostamenti dei pendolari che utilizzano il trasporto pubblico locale nelle regioni coinvolte dalle proteste dei lavoratori.

