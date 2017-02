Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Orlando si candida a Segretario del Pd (24 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). PAOLO GENTILONI PREME PER LE RIFORME - Un premier determinato come non lo si vedeva da molto tempo, questo è stato oggi Paolo Gentiloni, che al termine della riunione dell’esecutivo non è voluto minimamente tornare con i giornalisti sull’enpasse del suo partito, ma si è voluto soffermare solamente sulla situazione economica del nostro paese. Il presidente del consiglio ha voluto sottolineare che il suo governo sta facendo di tutto per completare le riforme fatte partire dal governo del suo predecessore Matteo Renzi, ricordando che tali riforme possono dare una mano determinante per il raggiungimento di quell’equilibrio economico, richiesto più volte dall’Unione Europea. In tale contesto commentando i risultati conseguiti, il premier non senza una piccola dose di polemica verso i contabili di Bruxelles ha sottolineato come forse l’Europa non si rende conto del lavoro finora fatto dalla politica italiana, un lavoro che continuerà anche nel prossimo futuro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SEI ARRESTI PER LA MORTE DI UN BRACCIANTE - La polizia di stato insieme alla Guardia di Finanza, oggi ha arrestato sei persone relativamente all’indagine sulla morte di Paola Clemente, la bracciante agricola morta nel 2015 mentre era impegnata nella raccolta dell’uva a San Giorgio Jonico. Le indagini che hanno contemplato anche la riesumazione del cadavere, hanno permesso di appurare che la donna non solo lavorava fino allo sfinimento, ma era finanche sottopagata dai titolari dell’impresa agricola. A finire in manette per questo motivo oltre al titolare dell’agenzia che ha operato materialmente l’assunzione, anche due ragionieri che a quanto emerso dagli uomini delle fiamme gialle pugliesi predisponevano delle buste paghe totalmente false non solo per la Clemente, ma anche per tutte le altre lavoratrici.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ORLANDO SI CANDIDA A SEGRETARIO DEL PD - Si affilano le armi in casa del partito democratico, oggi infatti in alternativa alla candidatura di Michele Emiliano e Matteo Renzi è arrivata quella del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nonché quella di una donna, Carlotta Salerno, segretario cittadino a Torino dei Moderati del PD. Orlando ha subito comunicato che la sua non sarà una candidatura contro ma "per", per ricostruire un partito che di fatto è stato delegittimato dalle querelle interne del post referendum. Intanto sembrerebbe decisa la data del congresso da dove emergerà il nuovo segretario, essa dovrebbe essere il 9 Aprile prossimo, per l’ufficializzazione però si dovrà aspettare la riunione del direttivo del partito fissata per domani nella sede di via S. Andrea delle Fratte a Roma, e nella quale si definiranno anche le regole dell'enclave.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCOPERTO UN NUOVO SISTEMA PLANETARIO - La NASA ha comunicato che nello spazio è stato scoperto un nuovo sistema planetario, molto simile al nostro. La scoperta effettuata quest’oggi non fa altro che confermare una rivelazione fatta lo scorso anno da team di esperti astronomi, guidati da Michaël Gillon professore emerito dell’università di Liegi. L’agenzia spaziale americana partendo dalle osservazioni europee, ha scandagliato in maniera particolareggiata una zona di volta celeste, lontana circa 39 anni luce, e li ha individuato sette pianeti che potrebbero, per caratteristiche, assomigliare alla terra. La priorità adesso è capire se l’atmosfera di tali pianeti permette la proliferazione di organismi viventi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). EUROPA LEAGUE, ITALIANE A CORRENTE ALTERNATA - Venivano entrambe da un risultato positivo le italiane in Europa League, Roma e Fiorentina. I giallorossi escono con una sconfitta a causa del gol di Sante Borre, ma passano al turno successivo in virtù dello 0-4 di una settimana fa in Spagna. Incredibile è l'eliminazione dello Zenit San Pietroburgo che veniva dal 2-0 esterno in casa dell'Anderlecht e che lo aveva ribaltato con un bel tre a zero fino al gol della squadra belga al minuto novanta che rovinava una serata magnifica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). STADIO DELLA ROMA, INTERVIENE JAMES PALLOTTA - Sarebbe una catastrofe la negazione della giunta Raggi relativamente la costruzione del nuovo stadio. Questo è il termine che ha usato il presidente della Roma James Pallotta, che oggi ha voluto chiarire a cosa andrebbe incontro il comune in caso di parere negativo. Non va giù al magnate americano la continua variazione della linea di condotta della giunta capitolina, una variazione che finora è costata all’azionista della Roma ben 60 milioni di euro. Pallotta è chiaro nell’indicare una via che porta al disincentivo totale dalla squadra in caso di mancata approvazione del progetto, disincentivo che tra l’altro potrebbe far mettere in partenza i pezzi pregiati del team. Notevole inoltre l’affermazione di Pallotta relativa alla volontà di intentare causa al comune capitolino, una causa che prevedrebbe la richiesta di un risarcimento di almeno un miliardo di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, MEDAGLIA D'ORO SUL FONDO - Una affermazione splendida quella ottenuta quest’oggi da Federico Pellegrino che sulla pista di Lahti, in Finlandia ha battuto tutti vincendo in volata l’ultima gara, quella che doveva decidere chi sarebbe salito sul gradino più alto del podio. Il 26 poliziotto valdostano è stato tatticamente perfetto, egli è riuscito ad individuare il punto giusto dove attaccare gli avversari, e sfruttando la sua grande esplosività ha conquistato una medaglia vinta solo altre 2 volte nel passato dagli atleti azzurri. Nella gara femminile medaglia più pregiata invece per la norvegese Maiken Falla.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). L'APPELLO DI GRANT HACKETT - Cerca aiuto Grant Hackett e lo fa dopo aver passato una delle settimane più difficili della sua vita. Il forte nuotatore australiano pluri medagliato olimpico, ha parlato oggi tramite la stampa e lo ha fatto per ringraziare la sua famiglia, e per chiedere ai media australiani un po’ di pace. Greg la scorsa settimana era uscito da casa dei suoi genitori in manette, dopo che la polizia era intervenuta su richiesta del padre, incapace di tenere a bada i comportamenti distruttivi del figlio. Adesso il litigio sembra rientrato, e le parole dell’atleta non fanno altro che confermarlo.

