AUTO SULLA FOLLA IN GERMANIA/ Attentato a Heidelberg? 3 persone ferite, preso il guidatore (ultime notizie oggi, 25 febbraio 2017)

AUTO CONTRO LA FOLLA IN GERMANIA AD HEIDELBERG, 3 PERSONE FERITE: UN UOMO NEUTRALIZZATO DALLA POLIZIA (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) -Sono minuti di angoscia in Germania, dove un uomo alla guida della sua automobile si è lanciato contro la folla a ad Heidelberg, la città extracircondariale situata nel Baden-Württemberg, ferendo tre persone. Il primo pensiero, dopo la strage al mercatino di Natale di Berlino, è stato quello di un nuovo attentato terroristico di matrice islamica targato Isis. Il quotidiano del posto Rhein-Neckar Zeitung, però, riferisce che l'assalitore che ha investito 3 persone nell'area pedonale di Bismarkplatz soffrirebbe in realtà di problemi psichici. Secondo il racconto di alcuni testimoni, dopo aver scagliato la propria vettura contro i pedoni, l'uomo avrebbe abbandonato la propria auto e, armato di coltello, avrebbe tentato la fuga. Ad evitare che l'aggressore facesse perdere le proprie tracce sono stati gli agenti di polizia, che dopo averlo individuato hanno sparato neutralizzandolo. In questo momento sono in corso ulteriori indagini per comprendere la natura del gesto, ma anche la Bbc si spinge a definire il gesto "non terroristico". Secondo la polizia l'uomo avrebbe agito da solo.

