AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: tir si ribalta in A21 formando 3 km di coda (ultime notizie in tempo reale, oggi 25 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 25 FEBBRAIO 2017). TIR SI RIBALTA IN A21 FORMANDO TRE CHILOMETRI DI CODA - Un grave incidente in autostrada ha scosso la giornata di ieri. Sull'A21 infatti si è ribaltato un mezzo pesante nei pressi di Castello d'Annone in provincia di Asti in direzione Torino. Non ci sono stati feriti e questa è stata sicuramente la buona notizia in merito a questa situazione. Si sono generati però tre chilometri di coda con il percorso che è stato obbligatoriamente deviato con l'uscita a Felizzano deviando sulla Strada Statale 10 di Alessandria e rientro in autostrada ad Asti ovest. C'è voluta gran parte della mattinata per rimuovere il tir e sistemare la situazione. Ovviamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con due automobili della polizia stradale. Sicuramente la situazione non dovrebbe portare a dei problemi tangibili nella giornata di oggi sabato 25 febbraio 2017. Staremo a vedere quale sarà poi la situazione anche tramite il sito istituzionale Autostrade.it.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 25 FEBBRAIO 2017). VENTO E NEBBIA CONDIZIONANO LA VIABILITÀ - Situazioni meteorologiche avverse potrebbero condizionare anche la giornata di oggi sabato 25 febbraio 2017. Il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, lungo le ore della notte ha sottolineato quali erano i principali problemi da tenere sotto controllo e che avrebbero potuto condizionare anche le prime ore della mattinata di oggi anche se essendo sabato in molti non andranno a scuola o lavoro e quindi non dovranno svegliarsi presto. Si parte dall'A14 Bologna-Ancona dove si registra vento forte tra Faenza e Cesena nord. Sull'A7 Milano-Serravalle-Genova invece la visibilità è rilevata a settanta metri a causa della nebbia tra Serravalle Scrivia e isola del Cantone. Attenzione poi sull'A1 Milano-Bologna dove invece la visibilità è a ottanta metri tra l'inizio dell'A1 Milano-Napoli e Melegnano. Sicuramente l'inverno creerà ancora problemi non da poco sulle autostrade italiane anche se ormai la strada verso la primavera e il ritorno del sole è tracciata.

