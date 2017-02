CADE NEL VUOTO AL BICOCCA VILLAGE / Milano, ragazza 14enne aveva fumato uno spinello: è fuori pericolo?

CADE NEL VUOTO AL BICOCCA VILLAGE DI MILANO, GRAVE RAGAZZA DI 14 ANNI: AVEVA FUMATO UNO SPINELLO - Una serata di divertimento rischia di trasformarsi in tragedia per una ragazza di 14 anni di Milano, che è precipitata nel vuoto al Bicocca Village da un'altezza di circa sei metri. Inspiegabile al momento l'episodio, ma stanno indagando i poliziotti, che hanno raccolto le prime testimonianze. Quando erano passate da poco le 20.30 la ragazza, per un malore o per un gesto volontario, è caduta nel vuoto da una terrazza al primo piano del cinema del grande centro commerciale ai confini di Milano, diventato un ritrovo pomeridiano e serale per gli adolescenti della zona. La prima chiamata di aiuto è partita da un testimone e le condizioni della 14enne sono appare subito gravissime: la giovane, infatti, era in arresto cardiaco, quindi è stata intubata e poi è stata trasportata d'urgenza in codice rosso dall'ambulanza al vicino ospedale Niguarda. Alcuni amici hanno raccontato che la ragazzina aveva fumato uno spinello e che era "su di giri". La polizia ha ascoltato altri due testimoni che hanno assistito al volo della 14enne, ma sta anche acquisendo i filmati delle telecamere del Bicocca Village per chiarire la dinamica. Non è da escludere, ad esempio, che abbia semplicemente perso l'equilibrio mentre era vicina alla ringhiera. Sebbene con ferite molto gravi, la ragazza di 14 anni sarebbe fuori pericolo.

