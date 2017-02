CANE IN OVERDOSE/ Cucciolo eroinomane segregato in un camion: la polizia lo salva per sbaglio!

CANE IN OVERDOSE, TEXAS: SALVATO UN CUCCIOLO TROVATO SOTTO EFFETTO DELL'EROINA. ARRESTATI I PROPRIETARI DEL CANE (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Per fortuna i terribili autori della vicenda del cane trovato in overdose di eroina in Texas negli Stati Uniti non sono rimasti impuniti. La polizia li ha ritracciati grazie al furgone dove è stato ritrovato il cane e li ha arrestati oltre che per il possesso e spaccio di eroina anche ovviamente per il maltrattamento sul povero cagnolino. Il cucciolo è stato preso in carico a Carrollton dall'Animal Adoption Center. Ora si lavorerà per la sua adozione della femminuccia di meticcio, cercando qualcuno che le voglia veramente bene e si possa prendere cura di lei. Il Dottor Fowler ha sottolineato: "E' stato davvero un piacere prendersi cura di questa dolce creatura e spero che presto possa trovare una nuova famiglia". Di certo non sarà molto difficile per il cane in questione trovare dei proprietari con un po' più di buonsenso e amore per gli animali.

CANE IN OVERDOSE, TEXAS: SALVATO UN CUCCIOLO TROVATO SOTTO EFFETTO DELL'EROINA (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Una situazione paradossale che lascia senza parole e che fa anche un po' di rabbia. In Texas negli Stati Uniti è stato ritrovato dalla polizia un cucciolo in overdose di eroina. Qualcosa di veramente incredibile considerando anche il fatto che si trattasse di un piccolo essere non in grado di rispondere alla reazione. La polizia di Carrolton è intervenuto riuscendo a salvare la vita al cane in questione che senza le cure pronte dei veterinari avrebbe rischiato di morire seriamente. E' curioso anche come è avvenuto il salvataggio con la polizia che era stata chiamata per un furto dentro una casa e ha sentito i lamenti del cane da un camion che era parcheggiato sulal via. Le forze dell'ordine hanno poi sottolineato come si trattasse di un camion con grande presenza di sostanze stupefacenti. Il cane è stato portato al North Texas Emergency Pet Clinic dove è stato salvato dal dottor Stacie Fowler e dal personale infermieristico dopo giorni di grande preoccupazione.

© Riproduzione Riservata.