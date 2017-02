CONIUGI MORTI A LUCCA/ Doppio suicidio? Trovato morto anche il cane (ultime notizie oggi, 25 febbraio 2017)

CONIUGI MORTI A LUCCA, IPOTESI DOPPIO SUICIDIO: TROVATO MORTO ANCHE IL CANE (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Mistero a Lucca dove due coniugi sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione del centro storico in via Mordini 69. Lui 69 anni, lei 60, nessun figlio: la coppia, come riportato da Noitv.it, gestiva un noto ristorante lucchese (L'Antico Sigillo, ndr), e proprio un dipendente della struttura, non vedendo arrivare i due al locale sarebbe andato a cercarli facendo l'amara scoperta. La pista attualmente più accreditata tra gli investigatori che stanno indagando sul caso è quella di un doppio suicidio. Nessun segno di violenza sembra infatti essere presente sui corpi dei due coniugi, mentre gli inquirenti hanno già escluso l'ipotesi di una fuga di monossido di carbonio grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, che hanno verificato l'effettivo funzionamento degli impianti. Per quanto nessuna delle piste sia esclusa dai carabinieri, la tesi al momento più verosimile secondo gli inquirenti è quella che i due si siano tolti la vita assumendo un cocktail di farmaci. Ad infittire il mistero, e a renderlo ancora più inquietante, vi è poi il ritrovamento del cadavere del cane della coppia. Per cercare di scoprire cos'è accaduto ai due coniugi morti a Lucca bisognerà attendere con ogni probabilità l'esito dell'autopsia.

© Riproduzione Riservata.