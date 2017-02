Elisabetta Sterni/ Video hot come Tiziana Cantone su Facebook e Whatsapp: "denuncio, non finirò come lei" (oggi, 25 febbraio 2017)

ELISABETTA STERNI, VIDEO PRIVATO FINISCE SUL WEB: LA RAGAZZA DENUNCIA TUTTI (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Un altro caso di violazione della privacy, un altro caso di quello che oggi è un fenomeno definito come "Slut Shaming": è quello che è successo a Elisabetta Sterni, una ragazza di trent'anni che vive a Brescia e che ha visto un suo video intimo essere diffuso in rete, su whatsapp, sui siti pornografici. A riferirlo alla ragazza, il suo datore di lavoro (Elisabetta lavora come ragazza immagine in una discoteca), che una sera l'ha presa in disparte e le ha detto del video. La prima reazione di Elisabetta è stata di incredulità, poi è comparso lo sgomento e si è fatta una domanda: come mi comporto? La prima reazione è stata quella di cancellarsi da tutti i social network, ma poi ci ha ripensato: non era lei che si doveva vergognare, ma chi ha diffuso il video. "Non sarà la nuova Tiziana Cantone", ha detto al quotidiano La Repubblica: e da lì, pioggia di denunce. Non solo sull'ex fidanzato che avrebbe diffuso il video, ma anche su chiunque abbia condiviso e contribuito a diffonderlo.

ELISABETTA STERNI, VIDEO PRIVATO FINISCE SUL WEB: LA RAGAZZA DENUNCIA TUTTI (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Elisabetta Sterni, lungi dal nascondersi, ha deciso di dare un segnale forte a tutte quelle persone che, come lei, sono state vittime di questo tipo di violenza. A diffondere il video, secondo quanto riportato dalla ragazza, sarebbe stato il suo ex ragazzo, un giovane di 29 anni residente a Treviso, con il quale sarebbe stata insieme qualche mese. "Prima di sapere che era fidanzato da due anni", dice Elisabetta a Repubblica. "Non è nulla di illegale. Ora tutti commentano scandalizzati, ma l'idea di mandare una foto o un video di quel tipo al proprio partner può venire a chiunque", precisa la ragazza. Elisabetta Sterni ha ricevuto una solidarietà enorme: messaggi privati, pubblici, mail di sostegno, dopo che ha pubblicato un video su facebook dove denunciava quanto le stava accadendo. "Grazie delle belle parole e soprattutto grazie d'aver compreso il messaggio che volevo trasmettere".

