FUGA DI GAS A ROMA/ Piazzale Flaminio, chiusa stazione Metro A: vigili del fuoco in azione (oggi, 25 febbraio 2017)

FUGA DI GAS A ROMA: PIAZZALE FLAMINIO, CHIUSA STAZIONE METRO A (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Una fuga di gas a Roma, in via di Villa Ruffo, ha portato alla chiusura della stazione Metro A di Piazzale Flaminio. Come riportato da Il Corriere della Sera, sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di risalire alle cause di questa fuga di gas attraverso delle rilevazioni. Ad assistere i pompieri ci sono anche i tecnici del Crrc (Il carro rilevamento radioattivo chimico), che a partire dalle ore 8:40 di oggi, sabato 25 febbraio 2017, stanno effettuando i test per cercare di individuare le ragioni della fuga di gas e per riportare alla normalità la situazione. Per quanto riguarda la metro A, attualmente è stato vietato l'ingresso ai passeggeri "a scopo preucazionale", mentre prosegue il transito dei treni. Come riferito da Rai News, sul luogo della fuga di gas sono presenti anche uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri, pronti a far rispettare il divieto di ingresso nella stazione metro e a garantire il lavoro dei tecnici. Si attendono aggiornamenti sulla situazione e soprattutto sulle cause che l'hanno determinata a partire dalle prossime ore.

