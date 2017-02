Ingv/ Terremoto oggi, meteo e ultime scosse: Marche, sisma di 2.5M a Macerata. Alle Isole Fiji allerta tsunami (25 febbraio 2017, ore 1:17)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE. SISMA DI 2.5M A MACERATA (IN TEMPO REALE, 25 FEBBRAIO 2017) - Si è chiusa con una scossa di terremoto nella provincia di Macerata la giornata di ieri dal punto di vista sismico. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23:01, mentre l'epicentro è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.99, longitudine 13.06 e ad una profondità di 9 chilometri. Diversi i Comuni interessati dal sisma, che è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter. Entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto Monte Cavallo (MC), Fiordimonte (MC), Pieve Torina (MC), Visso (MC), Pievebovigliana (MC), Ussita (MC), Fiastra (MC), Acquacanina (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Bolognola (MC), Camerino (MC), Sellano (PG), Sefro (MC) e Sarnano (MC). Nella stessa zona l'INGV ha rilevato un terremoto di magnitudo M 2.3 alle 18:04.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ULTIME SCOSSE NEL MONDO. SISMA DI 6.8M ALLE ISOLE FIJI (IN TEMPO REALE, 25 FEBBRAIO 2017) - Una scossa di terremoto molto violenta si è verificata ieri a sud delle Isole Fiji, nell'Oceano Pacifico. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo cui la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo M 6.8 della scala Richter. Registrata alle 6:28, quando in Italia erano le 18:28, la scossa ha ricevuto una magnitudo superiore dallo United States Geological Survey (USGS), l'agenzia scientifica degli Stati Uniti, secondo cui la scossa di terremoto alle Isole Fiji è stata di magnitudo 6.9. Il terremoto è stato localizzato a 283 chilometri da Ndoi Island e ad elevata profondità: oltre 400 chilometri. Le autorità nelle scorse ore hanno diramato l'allerta tsunami, perché il rischio che onde anomale alte qualche metro si abbattimi sulle coste dell'arcipelago polinesiano e della Nuova Zelanda è forte, anche se è un evento del genere è raro per una scossa a quella profondità. A gennaio, ad esempio, la onde mosse dalla scossa di magnitudo 7.2 si propagarono debolmente sulle coste.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: PIOGGE AL SUD, SOLE AL CENTRO-NORD. TEMPERATURE IN RIALZO (IN TEMPO REALE, 25 FEBBRAIO 2017) - Le ultime notizie meteo di oggi: il weekend si apre con una bassa pressione fredda che saluterà l'Italia dopo aver portato piogge e temporali al Centro-Sud. Le piogge saranno moderate tra Basilicata e Puglia oggi, mentre è previsto un temporale sulla zona di Roma. Neve, invece, a quote medio-alte sull'Appennino. In Sardegna e al Nord è previsto sole pieno. Domani, invece, gran parte delle regioni saranno soleggiate: le piogge interesseranno solo Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, dove le condizioni meteo miglioreranno in particolare verso sera. I venti oggi saranno a rotazione ciclonica e molto forti sull'Adriatico, da Nordest e - come riportato da Il Meteo - con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h. Domani, invece, i venti saranno da deboli a localmente moderati soprattutto al Nord. Temperature in calo per oggi, mentre per domani è previsto un loro graduale aumento.

© Riproduzione Riservata.