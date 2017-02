LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA / News, Saronno: esumazione del suocero dell'infermiera con incidente probatorio (Oggi, 25 febbraio 2017)

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA, NEWS: CHIESTO INCIDENTE PROBATORIO PER ESUMAZIONE DI LUCIANO GUERRA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Riflettori nuovamente accesi su uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni e che vede protagonisti Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga, denominati come la spietata coppia killer di Saronno. I due amanti, rispettivamente infermiera e medico anestesista presso il nosocomio in provincia di Varese, sono accusati di aver provocato la morte di alcuni pazienti con l'applicazione del "protocollo Cazzaniga". Un mix letale di pesanti sedativi utilizzato, secondo la procura, anche per uccidere il marito della Taroni, Massimo Guerra. La medesima sorte, per l'accusa, sarebbe capitata anche al suocero dell'infermiera, Luciano Guerra, deceduto il 20 ottobre 2013. La Procura di Busto Arsizio è intenzionata a far luce su una serie di morti sospette che includono anche quella della madre di Laura Taroni e per tale ragione nei giorni scorsi è stata decisa la riesumazione della salma del suocero nell'ambito delle indagini sulla maxi inchiesta denominata "Angeli e Demoni". Come rivela il quotidiano Il Giorno, l’esumazione di Luciano Guerra ed i relativi esami autoptici avverranno con la formula dell'incidente probatorio. Ad avvalersi della facoltà di promuovere la “riserva di incidente probatorio” è stata la difesa di Leonardo Cazzaniga, rappresentata dagli avvocati Ennio Buffoli e Andrea Pezzangora. A detta dell'avvocato Buffoli, si tratta di un "accertamento rilevante": "Riteniamo giusto che a svolgerlo sia un perito nominato dal giudice delle indagini preliminari". La parola passa a questo punto alla Procura di Busto Arsizio che avanzerà la richiesta al gip, il quale dovrà disporre il procedimento. Tutto era pronto in vista della giornata del prossimo lunedì, quando sarebbe dovuto avvenire il conferimento ufficiale degli incarichi da parte della procura al medico legale Francesco Introna e al tossicologo Franco Tagliaro, con l'inizio delle operazioni presso il cimitero di Lomazzo, dove è stato sepolto il suocero di Laura Taroni, la cui morte avvenne in seguito ad un ricovero lampo presso l'ospedale di Saronno. Secondo l'accusa, l'infermiera, con l'aiuto dell'amante Leonardo Cazzaniga (entrambi in carcere dallo scorso 29 novembre), avrebbero ucciso Luciano Guerra somministrandogli medicinali anestetici prelevati dall'ambulatorio del pronto soccorso presso il quale lavorava il medico, provocandone così la morte, "approfittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa dell’uomo, per mezzo di sostanze venefiche". A carico di Laura Taroni anche l’aggravante di avere agito contro un parente. I nomi dei due presunti amanti killer sarebbero stati inseriti nel registro degli indagati anche per i decessi del suocero e della madre della Taroni, Maria Rita Clerici, dopo un lungo interrogatorio in carcere al quale è stata sottoposta l'infermiera lo scorso 2 febbraio. (Emanuela Longo)

