Luna Ramondini & Andrea Diprè/ E' pentita: "quella volta al parco avrebbero potuto vedermi dei bambini..."

LUNA RAMONDINI & ANDREA DIPRE', PENTITA DAL VIDEO HOT AL PARCO (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Dopo il filmino hard il pentimento? Luna Ramondini, dopo oltre un anno dalle scene hot girate con Andrea Diprè, ammette che non lo rifarebbe più. Lei è una giovane, ha 20 anni, di Pordenone, ed è entrata nel mondo dell'hard dalla maggiore età. Lui è il re del trash, ex avvocato che in televisione ha diffuso il "dipreismo", il suo stile di vita basato sul godimento ai massimi livelli. Lo scorso anno, a inizio 2016, Luna Ramondini, pseudonimo di Francesca Romeo, ha girato il suo primo film da professionista con la 'collega' Kristina Zaharia, alias Rebecca Volpetti: la pellicola si intitolava appunto "Finalmente pornostar" ed è stata realizzata per xtime.tv. Ma la notorietà per lei non sarebbe nata da questo film ma da quello che la ragazza avrebbe realizzato a livello amatoriale. E proprio questo sembra che non vada giù a Luna Ramondini. La giovane ragazza sembra infatti prendere le distanze non tanto, a suo dire, dal debutto nel mondo dei film a luci rosse quanto da alcuni filmati hard amatoriali. Luna Ramondini, secondo quanto riferito da Leggo, si rammarica di essere diventata famosa per aver girato un filmato in un parco di Cordenons a Pordenone con Andrea Diprè: "È vero, l'ho combinata grossa. Qualche bambino avrebbe potuto vedermi". La vicenda aveva infatti sollevato molte polemiche. Luna Ramondini però, per il resto, sostiene oggi che rifarebbe tutto, tranne ovviamente quello: dal suo debutto con Andrea Diprè, alle scene girate con la sua amica-collega e Rocco Siffredi.

© Riproduzione Riservata.